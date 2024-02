Atlantic Grupa dobiček povečala za petino

V nadaljevanju preberite:

Atlantic Grupa, lastnica Kolinske, je lani ustvarila 31,2 milijona evrov čistega dobička, kar je petino več kot predlani. Prihodki od prodaje izdelkov in storitev skupine so se povečali za 15 odstotkov in dosegli 973,9 milijona evrov, sporočajo iz hrvaškega holdinga. Kje je in kako je dosegel največjo rast? Kako so na uspeh vplivale podražitve izdelkov?