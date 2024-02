Argeta je že več let mesna in ribja pašteta številka 1 v Evropi

Enzo Smrekar je v sklopu hrvaške multinacionalke Atlantic Grupa podpredsednik za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo ter glavni direktor Atlantic Droge Kolinske. Z njim smo se pogovarjali, kako je Argeta postala vodilna blagovna znamka paštet v Evropi.

Kakšno je stanje na evropskem trgu mesnih in ribjih paštet. Kako je trg razdeljen, kdo so glavni igralci? Kje je Argeta?

Argeta je v Evropi edina multinacionalna znamka. Prodaja se na več trgih. Potem ko smo osvojili regijo Adriatic – smo prvi v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Severni Makedoniji in na Kosovu ter trdno številka dva v Srbiji – smo postali prvi v Avstriji, Švici, Nemčiji, rastemo na Švedskem. Praviloma se na teh trgih srečujemo z lokalnimi blagovnimi znamkami, ki so omejene na lokalni trg. Nekaj malega izjeme je v regiji, kjer pašteto Gavrilović najdemo poleg Hrvaške še v Sloveniji in BiH, v Srbiji pa ne. Potem je Carnex v Srbiji in Črni gori, delno v BiH. V Avstriji najdemo lokalno znamko Inzerdorfer, v Španiji La Piara, v Švici Le Parfait. Razen pri ribjih namazih – Rio Mare – ni nikogar, ki bi bil igralec na evropski ravni. Argeta je na podlagi raziskave, ki so jo opravili na svetovno znanem raziskovalnem inštitutu Nielsen, že leta 2018 prejela prestižni naslov mesne paštete številka 1 v Evropi. Dve leti pozneje ga je nadgradila z naslovom mesna in ribja pašteta št. 1 v Evropi in ga še vedno ohranja. Sicer pa je Argeta prisotna na 36 trgih in marsikoga bi prijetno presenetilo, da Argeto lahko najde tudi na policah trgovin v ZDA, Kanadi in celo Avstraliji.

To je zanimivo …

Delno je to povezano z dejstvom, da so paštete običajno eden od proizvodov v mesni industriji. Carnex ima v ponudbi vse od surovega mesa do hrenovk in salam …. Podobno je, recimo, z Gavrilovićem. Zato nimajo strategije, znanja in fokusa, da bi vse gradili okoli ene kategorije. Argeta pa proizvaja samo paštete in ukvarjamo se samo s tem. Pred desetletji, natančneje leta 1963, je nastala kot stranski proizvod izdelave jušnih kock Argo. Takrat jim je ostajalo kakovostno kuhano meso kokoši nesnic, ki so ga zmleli, mu dodali rastlinsko olje in začimbe ter na trg poslali zelo kakovostno pašteto. To pašteto je trg zelo dobro sprejel. Prodaja je začela rasti brez oglaševanja in leta 1977 je dobila ime Argeta. Mi nismo mesna industrija z ostanki proizvodnje, kot so kurje nogice in glave, za svojo proizvodnjo kupujemo čisto meso, ki ga porabimo za izdelavo paštet, kar pomeni prednost pri kakovosti in okusu. Ker so naši izdelki narejeni iz čistega mesa, so posledično brez vseh aditivov, zaradi sterilizacije končnega izdelka pa tudi brez konzervansov. Smo tudi edini, ki imamo tovarno odprto za javnost. Na spletni strani Argete imamo objavljen obrazec, s katerim se vsakdo lahko prijavi za vodeni ogled proizvodnje. Zaradi zelo strogih higienskih varnostnih zahtev so skupine omejene na največ deset oseb. To delamo zato, ker nič ne skrivamo.

Je močnejša mesna ali ribja kategorija paštet?

V bistvu je trg ribjih paštet primerjalno majhen. Če se ozremo v preteklost, smo poznali pašteto Kekec in Gavrilović na osnovi svinjskega mesa, Argeta je s kokošjim mesom uvedla nov standard in zdaj imamo 45-odstotni delež v Sloveniji. Paštete na ribji osnovi so postale aktualne s prihodom argete tuna, ki je takoj zavzela vodilno pozicijo, spomnite se, pred tem so prevladovale zgolj konzerve rib. Po upehu Argetine tune so tudi drugi začeli delati ribje paštete.

Kaj pa paštete na bazi svinjskega mesa?

Argeta se je razvila na osnovi kokošjega mesa in nikoli nismo delali paštet iz svinjskega mesa. Perutninsko osnovo smo prepoznali kot prednost. Omogoča nam, da smo med prvimi pridobili certifikat halal (proizvodnja v skladu z islamskimi standardi, op. a) za proizvodnjo Argete. To je pomembno za nekatere trge, kot so Severna Makedonija, Kosovo, BiH in tudi druge trge, na katerih se pričakuje halal standard.

Zanimivo se mi zdi, da ni drugih multinacionalk v segmentu paštet?

Kot rečeno, pašteta je v osnovi le eden od proizvodov velikih mesnih industrij. V bistvu gre pri našem pristopu za strategijo mednarodnega nišnega igralca. Z Argeto se bomo kmalu približali 150 milijonom evrov letnih prihodkov. S tem smo absolutna številka ena, kar je za slovenske razmere veliko, globalno gledano pa še ne.

Kje so možnosti za rast?

Znotraj strategije nas zanimajo trije stebri rasti. Prvi je, motivirati več ljudi, da uporabljajo Argeto in da jo uporabljajo pogosteje. Drugi steber je teritorialna širitev. Gre za države, kot so Španija, Poljska, Češka, Slovaška, Romunija. Zdaj se osredotočamo na Nemčijo, kjer smo pri konzerviranih paštetah številka ena, rastemo po 20 odstotkov na leto. Tretji segment je širjenje v kategorije sorodnih namazov. Lani smo lansirali vegansko linijo argeta veggie, ponosni pa smo tudi na naš prvi brezmesni namaz na svetu – argeta meatless. Ti izdelki po okusu in videzu spominjajo na meso. Segment potrošnikov za brezmesne izdelke se povečuje, mi pravimo, da so ti kupci fleksitarijanci: jedo sicer vso hrano, zaradi različnih razlogov pa želijo vendarle omejiti oziroma zmanjšati konzumacijo mesa. Tovrstnih porabnikov je predvsem med mladimi res veliko.

Nekaj rasti prodaje generirajo tudi posebni projekti, na primer argeta exclusive v črni embalaži, narejena po vrhunskih recepturah najboljših chefov, tudi takih, nagrajenih z Michelinovimi zvezdicami. Z njimi izvajamo pomembno poslanstvo Argete, povezano z demokratizacijo blagovne znamke. Pašteto po vrhunski recepturi, na trgovski polici dostopno vsem in vsakomur za manj kot dva evra. V restavraciji bi taka jed stala, recimo, 10 evrov na osebo. Drug tak projekt je posoška postrv, ko smo za časa covida-19 skupaj z Mercatorjem reševali malo gospodarstvo na Tolminskem, odkupili vso zalogo postrvi, ki je ostajala v ribarnici in naredili argeta posoško postrv, ki smo jo prodali v Mercatorjevih prodajalnah.

Kupujete zgolj najboljše surovine. Kakšno je stanje na surovinskem trgu, pri mesu, olju, začimbah ...?

Kupujemo kokoši nesnice. Ta trg je povezan z industrijo konzumentnih jajc. Največji porabniki jajc so zaradi testenin Italijani, zato veliko kokoši uvažamo tudi od tam. Trg je stabilen, občasno ga zmoti izbruh ptičje gripe. Tako kot energenti so tudi vse surovine in embalaža, ki jih kupujemo, v zadnjih treh letih dosegle zelo veliko rast cen, kar je zelo podražilo proizvodnjo. Odločili smo se, da bomo z našimi porabniki, kolikor je le mogoče solidarni pri amortizaciji teh povečanih stroškov, zato smo ob manjših podražitvah izdelkov zavestno zmanjšali dobiček iz poslovanja.

Torej poslovno trpite?

Zavestno. Porabnik je v središču našega poslovanja. Številne kakovostne raziskave, ki jih kupujemo za boljše poznavanje naših porabnikov, so kazale na precejšnji pesimizem med potrošniki. V takih razmerah velike podražitve lahko povzročijo veliko škode tej kategoriji. Res pa je tudi, da kakovost stane. Zaradi ekonomije obsega imamo pri nabavi boljše pogajalske pozicije in zelo dobro vemo, koliko stane enota produkta. Na leto naredimo 150.000.000 doz Argete. Vsako sekundo po svetu odprejo sedem arget. Veliko nas kopirajo, uporabljajo podobno embalažo, barve, piktograme … in prodajajo po nižji ceni. Vemo, da preprosto ni mogoče, da bi bil ob isti kakovosti nekdo drug toliko cenejši.

Piščančjih ostankov ne predelujete?

Piščančji ostanki v našo tovarno sploh ne pridejo. Kupujemo takšne kokoši, kot jih doma kuhate za kokošjo juho. Brez vratov, nogic, glav. Kokoši skuhamo, razkoščičimo in meso zmeljemo. Za argeto tuna uporabljamo kose ribe, ki bi bili primerni tudi za peko na žaru. To namreč obiskovalce tovarne zelo preseneti. Včasih to kuhano tuno z dodatkom kapljice oljčnega olja in soli tudi ponudimo v pokušino. Proizvodnja je polno avtomatizirana. Človeški dejavnik je majhen. Postopek poteka hitro in učinkovito. Na koncu izdelke še steriliziramo, da zagotovimo popolno varnost izdelka brez konzervansov.

Kaj pa aditivi?

Zavestno smo se odločili, da se aditivom odpovemo. Kot vodilni proizvajalec čutimo dolžnost in obveznost do svojih porabnikov, da jim zagotovimo kakovostno in varno hrano, brez dodatkov – naj si bodo to konzervansi, ojačevalci, barvila, nitrati …. karkoli že se lahko dodaja v procesirano meso. Izboljševanje prehranske vrednosti naših izdelkov je ena od trajnostnih zavez Argete, ki smo jo zapisali v trajnostnem poročilu blagovne znamke, ki je dostopno na Argetini uradni spletni strani. Mesna industrija mora v proizvodnji zagotoviti pisarno, v kateri je prisotna veterinarka, tako da samo državni uslužbenec lahko sprosti proizvod v promet. Nič se ne more skriti ali preskočiti.

Vsebina je vrhunska. Kaj pa embalaža? Iz česa so doze?

Od dobaviteljev kupujemo doze, ki so narejene iz recikliranega aluminija. Aluminij je od vseh materialov najboljši za reciklažo. Lahko ga recikliraš neskončnokrat. Je najbolj trajnosten. Aluminij omogoča hermetično zaprtje izdelka, ki ga potem še steriliziramo. Tudi pri embalaži postavljamo standarde za industrijo, ki jim drugi sledijo. To žal pomeni, da se moramo ukvarjati tudi s kopiranjem naših izdelkov, tudi v obliki embalaže, pokrovčkov in podobno.

Koliko vlagate v trženje?

Za industrijo izdelkov široke potrošnje je nekakšen standard, da se v trženje vlaga od osem do dvanajst odstotkov prihodkov. Ob vstopu na trg je ta odstotek navadno večji. Pogosto, na primer pri sponzorstvih, pa ne gre zgolj za oglaševanje, ampak za družbeno odgovornost, kar je ena od naših trajnostnih zavez. Sponzoriramo Košarkarski klub Cedevita Olimpija, Smučarsko zvezo Slovenije, tako alpince kot biatlonce in skakalce, dve mladi nemški biatlonki, hrvaške alpske smučarje, avstrijske športnike. Smo sponzorji mednarodnih smučarskih prireditev doma in v tujini zato, ker s tem istočasno dosežemo veliko naših potrošnikov v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Švici, Skandinaviji … Na trgih, kjer smo močno prisotni, poskušamo biti lokalno relevantni. Na primer, biatlon je v Nemčiji drugi najbolj popularen šport in za Argeto je pomembno, da sponzoriramo dve biatlonki, ki prihajata v ospredje. To nam omogoča navzočnost v nemških medijih, lokalne TV-oglase v lokalnem jeziku in podobno.

Nemčija je za vas pomembna. Kako ste se je lotili?

Nismo še v vsakem od supermarketov. Recimo, v verigi Rewe smo dobavitelj za vsa njihova prodajna mesta. V Nemčiji, kjer imamo 22-odstotni tržni delež med trajnimi mesnimi paštetami, smo zaradi polne distribucije v kupcu Rewe blizu 50-odstotkom. Ocenjujem, da ko bomo prisotni po celotni Nemčiji, tudi v verigah Norma, Edeka, bomo naš tržni delež precej povečali. Nemčija je velika, razvoja smo se lotili postopno, po zveznih deželah, in vsaka ima svoje posebnosti. Tudi v Nemčiji namreč ni ene blagovne znamke za celotni trg, zato smo številka ena, ker smo delno prisotni povsod. V Nemčiji je več kot 33.000 klasičnih prodajnih mest. Začeli smo na Bavarskem, zdaj prodiramo proti severu. Nemške potrošnike razvrščamo v dva segmenta: nagovarjamo lokalne potrošnike, Nemce, in nagovarjamo priseljence (Adriatik, Bližnji vzhod, Turčija). Za te imamo posebno komunikacijo, uporabljamo komunikacijske kanale, ki so njim blizu in jim prilagajamo izdelke, recimo halal linijo. Halal segment je sicer najhitreje rastoči segment hrane v Evropi.

Prodate več kot 150 milijonov doz. Zelo hitro rastete. Ali sta tovarni dovolj?

V zadnjih dveh letih smo veliko vložili v obnovo, nove proizvodne linije in dodatno avtomatizacijo, zato smo izjemno povečali kapacitete v obeh tovarnah, torej v Sloveniji in BiH. V Srbiji, v Igrošu pod Kopaonikom, smo ob bok proizvodnje marmelad in ajvarjev pod blagovno znamko Bakina Tajna postavili proizvodnjo veganskih izdelkov argeta veggie za vse trge. Hkrati imamo uslužnostno proizvodnjo tudi v ZDA, v Pensilvaniji. S temi kapacitetami pokrivamo trg v ZDA in Kanadi. Vse našteto nam zagotavlja zadostne kapacitete za prihodnjih nekaj let.