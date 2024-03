Banke v januarju nadaljujejo kovanje visokih dobičkov

Slovenske banke po rekordnem lanskem letu tudi letos nadaljujejo uspešno poslovanje. V januarju so ustvarile za 66,7 milijona evrov dobička pred davki in s tem dosežek iz istega lanskega meseca izboljšale za dobrih 65 odstotkov, izhaja iz mesečnega poročila Banke Slovenije.

Čisti obrestni dohodki so na ravni bančnega sistema januarja znašali 138 milijonov evrov, kar je za dobro tretjino več kot januarja lani, prav tako so se povečali tudi neobrestni prihodki. Na drugi strani so banke v prvem letošnjem mesecu zaradi zvišanja depozitnih obrestnih mer imele tudi za več kot dvakrat višje obrestne odhodke. Pri tem se je obrestna marža na obrestovano aktivo v januarju povzpela na kar 3,31 odstotka, kar je precej nad povprečjem obdobja 2018–2022, ko se je gibala na ravneh med 1,4 in 1,8 odstotka.

Zanimiv je tudi podatek, da so banke v januarju celo sprostile za dobre štiri milijone evrov slabitev in rezervacij.