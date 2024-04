Odliv depozitov z bank, njihov dobiček podvojen

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Banke Slovenije (BS) so banke v Sloveniji v prvih dveh mesecih ustvarile 139 milijonov evrov čistega dobička, kar je 156 odstotkov več kot v prvih dveh mesecih lani. Rast dobička je posledica višjih obrestih prihodkov, enkratnega dogodka in manjšega obsega slabitev oziroma rezervacij. Kje so banke ustvarile dobiček? Kaj se dogaja z obrestnimi prihodki? Se podjetja še zadolžujejo? Kaj se dogaja s stanovanjskimi posojili?