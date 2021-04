Barcaffè z dobrimi idejami za lepši dan na pomoč gostincem

Čas je, da stopimo iz svoje škatlice

Deli svoje ideje, kako lahko gostinci kljub novi realnosti z nekaj truda, novimi idejami ali majhnimi popravki prodajnega mesta še vedno zaslužijo svoj kruh.

Najboljšo idejo bo Barcaffè espresso nagradil s 5 tisoč evrov donacije

FOTO: Barcaffè

Kakšne ideje iščejo?

FOTO: Barcaffè

Ideje so povsod okoli nas

FOTO: Barcaffè