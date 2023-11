BDP na letni ravni višji za skromnih 1,1 odstotka

Nadaljuje se umirjanje gospodarske aktivnosti. Gospodarska rast je bila v tretjem četrtletju 1,1-odstotna, v obdobju od januarja do septembra 2023 pa 1,3-odstotna v primerjavi z istim obdobjem leta 2022, so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs). Spomnimo, v drugem letošnjem četrtletju je bil naš BDP za 1,4 odstotka višji kot v istem obdobju lani.

Po desezoniranih podatkih, očiščenih vplivov koledarja, je bil sicer BDP za 0,2 odstotka nižji kot četrtletje poprej, na letni ravni pa se je povečal za 1,6 odstotka.

Podobno kot v prejšnjem četrtletju so na Sursu zaznali upad pri blagovni menjavi s tujino. Uvoz se je v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšal za 12,1 odstotka. Znižal se je tudi izvoz, in sicer za 9,2 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je v tekočih cenah znašal milijardo 145 milijonov evrov in je k rasti obsega BDP prispeval 2,4 odstotne točke.

Nadaljuje se tudi upad domačega povpraševanja. Domača potrošnja se je znižala za 1,4 odstotka. Končna potrošnja je zrasla za 0,2 odstotka, bruto investicije pa so se zmanjšale za 6,1 odstotka. K njihovemu upadu je znatno prispevalo zmanjšanje zalog, medtem ko so se bruto investicije v osnovna sredstva dvignile za 8,3 odstotka; največji vpliv so imele investicije v gradbene objekte. Potrošnja gospodinjstev se je zmanjšala, in sicer za 0,8 odstotka.