Bi imeli bančništvo po meri?

V hitro razvijajočem se okolju poslovnega bančništva in bančništva s prebivalstvom se je veliko bank znašlo pred bržkone svojim največjim izzivom – kako naprej. Večina bank se že leta in desetletja zanaša na interno razvite sisteme, tradicionalno infrastrukturo ter uveljavljene procese in kanale za privabljanje in oskrbo strank.

Toda ta pristop je zdaj postal sidro. Sidro, ki drži banke na mestu, sidro, ki zavira inovacije in upočasnjuje uvajanje novosti. To pa seveda ni dobro za banke, ki želijo prisluhniti strankam in jim ustreči. Kaj si želijo poslovni in zasebni komitenti? Predvsem odprte finance, sestavljivo bančništvo in druge sodobne tehnologije.

Na drugi strani banke najbolj tepejo hitro naraščajoči stroški, ki rastejo predvsem zaradi lastništva in vzdrževanja zastarele tehnologije. Čeprav so številne banke vlagale v posodobitev svoje IT-infrastrukture, so zaradi omejenih proračunov in spreminjajočih se prioritet različna področja pobud za posodobitev bančnega poslovanja spregledana.