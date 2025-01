Biden bo blokiral prodajo US Steel Japoncem

Ameriški predsednik Joe Biden bo blokiral 14-milijardni prevzem ameriškega proizvajalca US Steel, neuradno poročajo ameriški mediji. Kupec je Japonska družba Nippon Steel.

Razlog za zavrnitev je, da bi transakcija lahko pomenila grožnjo ameriški nacionalni varnosti, saj bi se lahko proizvodnja jekla v Ameriki zmanjšala. Nippon bo v primeru takšne odločitve sprožil pravno bitko, poročajo ameriški mediji. US Steel ima sedež v Pensilvaniji, ki je ena od nihajočih držav, odločitev predsednika, ki mu bo januarja potekel mandat, pa je precej nepričakovana in redka, pišejo ameriški mediji.

Blokada bi bila lahko znak investitorjem, da v strateških naložbah niso dobrodošli. Nippon Steel želi s prevzemom utrditi status vodilnega v panogi, njihov dolgoročni cilj pa je sto milijonov metričnih ton jekla na leto. Da bi ublažili javni pritisk, Japonci obljubljajo, da bodo proizvodnjo ohranili v ZDA.

Jeklo, proizvedeno v tovarnah US Steel, je uporabljeno pri ameriških mostovih in stavbah. Jeklo je sicer strateški proizvod v večini držav, EU je, denimo, postavljena na temeljih skupnosti za premog in jeklo.

ZDA se za prepovedi tujih naložb odločajo redko, nazadnje so to naredili za aplikacijo Tiktok, ki je v lasti Kitajske družbe ByteDance. To morajo Kitajci prodati, sicer bo od 19. januarja prepovedana.