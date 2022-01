Binance se brani pred očitki o netransparentnosti

Prejšnji petek je ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Binance – največje borze kriptovalut na svetu – tvitnil: »Novinarji se pogovarjajo z ljudmi, ki so bili pri nas odpuščeni, in partnerji, s katerimi smo se razšli in nas zdaj blatijo. Osredotočeni smo na preprečevanje pranja denarja, pregledno in transparentno delovanje.«

Changpeng Zhao, kitajsko-kanadski podjetnik, ki je v kriptosvetu znan kot CZ, je tvit napisal kot odgovor na Reutersov preiskovalni članek o omenjeni kriptomenjalnici. V njem trdijo, da je Binance med tem, ko je v javnosti hvalil večji vladni nadzor, za zaprtimi vrati svojo borzo upravljal z nezadostnim preverjanjem svojih strank, prikrival informacije o izvoru sredstev in poslovnih struktur vlagateljev pred regulatorji.