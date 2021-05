Bolje kot lani, slabše kot predlanskim

Prejšnji mesec je bila prodaja avtomobilov v Sloveniji pričakovano boljša kot v lanskem aprilu, ko je bila večina salonov zaprtih, a so bile številke še vedno precej slabše kot v aprilu leta 2019. Znotraj prodaje je bil tudi delež vozil z alternativnimi pogoni relativno nizek.



Po podatkih družbe Ardi je bilo aprila v Sloveniji na novo registriranih 4281 avtomobilov, kar je bilo precej več kot aprila lani (1846), ko je bila prodaja zaradi takratnega izbruha virusne krize večji del ustavljena, pa precej manj kot normalnega aprila 2019, ko je prodajna številka znašala več kot 6000 prodanih osebnih avtomobilov. Aprila letos je bil trg tudi precej manjši kot v marcu 2020. Skupaj znaša letošnja številka v štirih mesecih 20.572 na novo registriranih osebnih avtomobilov, kar je bilo več kot v tem obdobju lani (16.375), pa opazno manj kot v obdobju od januarja do aprila leta 2019 (25.764).



Če se še vrnemo samo k aprilskim številkam in pogledamo udeležbo alternativnih pogonov, velja, da je bilo prejšnji mesec prodanih 92 povsem električnih avtomobilov, 224 samopolnilnih hibridov ter le peščica priključnih hibridov. Njihov skupni delež v prodaji je bil tako približno sedem odstotkov.



Gledano po karoserijskih izvedbah so imeli največji delež mali športni terenci (aprila približno 14 odstotkov), prehiteli so dolga leta najbolje prodajane avtomobile tako imenovanega spodnjega razreda.



