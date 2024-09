Boljši časi za Cinkarno Celje

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi se tudi po izplačilu dividend dobro držijo, vrednost indeksa SBITOP pa se je kljub pretresu ali dveh na globalnih finančnih trgih ustalila nad 1600 točkami. Družbe, ki kotirajo na domači borzi, so namreč s polletnimi rezultati poslovanja in z optimizmom za drugo polovico leta več kot upravičile rast svojih delniških tečajev.

Vsa borzna podjetja po vrsti namreč tudi letos poslujejo izredno dobro in nikakor ne moremo trditi, da so njihove delnice postale predrage. Ravno nasprotno: delniška vrednotenja domačih blue chipov so, vsaj če za primerjavo vzamemo podobne družbe na globalnih borzah, še vedno razmeroma poceni, dividendna donosnost pa močno presega izplačila konkurenčnih družb iz tujine.

Zniževanje obrestnih mer

Dodatno je za mirno in optimistično nadaljevanje na borzah v četrtek poskrbela Evropska centralna banka (ECB), ki je ključno obrestno mero že drugič to poletje znižala za 25 bazičnih ter tako potrdila cikel nižanja obrestnih mer in zmago nad inflacijo. Nova obrestna mera ECB je tako po novem 3,5 odstotka, opazno pa se je v minulih mesecih znižal tudi euribor, saj je trimesečni še nekaj bazičnih točk nižje. To bo v prihodnjih mesecih blagodejno vplivalo na vse, ki imajo bančna posojila s spremenljivo obrestno mero, še bolj pa na tiste, ki bodo posojila jemali za nakupe, denimo novih stanovanj.

Če se vrnemo nazaj na Ljubljansko borzo, je to nekoliko slabša novica predvsem za zavarovalniške delnice, saj se bo donosnost njihovega naložbenega portfelja nekoliko znižala. A kljub temu obe kotirajoči na borzi, Zavarovalnica Triglav in Sava Re, letos odlično poslujeta. Celo tako dobro, da si lahko v primeru, da leto mine brez večjih katastrofalnih dogodkov, obetamo rekordne poslovne rezultate in spet dobro dividendo.

INFOGRAFIKA: Delo

Nižanje obrestnih mer v Evropi (začetek ciklusa nižanja obrestnih mer pričakujemo ta teden tudi v ZDA) bo imelo vsekakor pozitiven vpliv na večino gospodarskih panog, med njimi lahko izpostavimo predvsem že omenjeni nepremičninski sektor in gradbeništvo, ki je zaradi visokih obrestnih mer v preteklih letih precej trpelo. Trg nepremičnin je namreč zelo povezan z višino obrestne mere, saj kupci nepremičnine tradicionalno kupujejo s hipotekarnimi posojili.

Vpliv zaščitnih carin

Ponovni zagon gradbeništva bo vsekakor dobro vplival na poslovanje Cinkarne Celje, ki za drugo polletje napoveduje močno izboljšanje rezultatov. Ob predstavitvi rezultatov prvega polletja so namreč močno popravili celoletni plan dobička in EBITDA, prvi naj bi dosegel 18 milijonov evrov, EBITDA pa celo 35 milijonov evrov.