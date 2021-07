Borza terjatev s preoblikovanjem do novih storitev

Po ogledu videa preberite:

Spletna platforma za trgovanje s terjatvami Borza terjatev se je preoblikovala v delniško družbo in pri tem povečala osnovni kapital. S spremembo družba utrjuje kapitalsko strukturo, hkrati pa se pripravlja tudi na širitev poslovanja.



Osnovni kapital družbe zdaj znaša 250.000 evrov in je razdeljen na prav toliko delnic, je razvidno iz sporočila družbe.

Dokapitalizacije je bila sicer izvedena iz lastnih sredstev družbe in tudi lastniška struktura se pri tem ni spremenila.



So se pa s spremembo spremenili organi vodenja. Družbo po statusnem preoblikovanju vodita Janez Klobčar in Marko Rant.

»Gre za ključne spremembe, ki predstavljajo odskočno desko za njen nadaljnji razvoj, tako v luči izpolnjevanja zakonskih zahtev za morebitno kasnejšo pridobitev regulatornih dovoljenj kot npr. za izvajanje plačilnih storitev ali upravljanje specialnih investicijskih skladov ter tudi z vidika povečanega zaupanja pri strankah in prepoznavnosti na trgu,« spremembo komentira Klobčar.



V nadzornem svetu družbe pa so nekdanji nadzornik SDH Damjan Belič, direktorica podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič, nekdanji član uprav Gorenja in Mercatorja Žiga Debeljak, nekdanji viceguverner Banke Slovenije Andrej Rant ter Tomi Šefman.



Borza terjatev upravlja spletno platformo, na kateri je bilo lani sklenjenih za 88 milijonov evrov poslov – odkupov terjatev in kratkoročnih posojil. Ti posli so namenjeni predvsem kratkoročnemu financiranju malih in srednje velikih podjetij. Platformo zdaj uporablja okoli 250 podjetij. Po podatkih spletne strani družbe je konec lanskega leta vrednost investiranih sredstev znašala okoli 30 milijonov evrov. Konec lanskega leta je družba spletno platformo postavila tudi na Hrvaškem.