Borzne družbe so boljše od pričakovanj

Za nami je sezona poročanj devetmesečnih poslovnih izidov podjetij, ki so vključena v indeks SBITOP, in je bila boljša od pričakovanj. Dividendna donosnost je na slovenskem trgu tradicionalno visoka, kjer imajo podjetja zelo stabilno dolgoročno dividendno politiko. Pričakujemo, da je predvidena dividendna donosnost pri marsikaterem podjetju trenutno celo višja od ravni iz leta 2021. Zaradi izboljšanih pričakovanj vlagateljev in boljših poslovnih rezultatov od pričakovanih je SBITOP v zadnjem mesecu pridobil dobrih pet odstotkov.

Tista podjetja iz SBITOP, ki so usmerjena v izvoz, dosegajo letos kot skupina rekordno poslovanje. Luka Koper na primer še naprej dosega izjemne poslovne rezultate. Čisti prihodki od prodaje so do vključno septembra znašali 233,7 milijona evrov, kar je za 65,5 milijona evrov (39 odstotkov) več kot v istem obdobju lani. Za kar 36,8 milijona evrov (164 odstotkov) je višji tudi doseženi čisti poslovni izid, ki je ob devetmesečju znašal 59,3 milijona evrov.

Nadpovprečna Luka Koper

Preseženi so tudi vsi finančni kazalniki in dosežen ladijski pretovor, ki je s 17,5 milijona ton 11 odstotkov višji od pretovora v prvih devetih mesecih leta 2021. Pri Luki Koper ocenjujejo, da bodo leto 2022 zaključili s 63,1 milijona evrov dobička, kar pri 14 milijonih delnic pomeni 4,51 evra dobička na delnico. Zato lahko v letu 2023 pričakujemo krepko izboljšano izplačilo dividende.

Slovensko gospodarstvo je sicer v tretjem četrtletju doseglo dobro gospodarsko rast z medletno stopnjo rasti BDP v višini 3,9 odstotka. Tudi ob višjih stopnjah tveganja v svetu okoli nas je Slovenija v tretjem kvartalu beležila nadaljevanje rasti izvoza, potrošnje gospodinjstev in bruto investicij.

Inštitut RS za makroekonomske analize (Umar) Sloveniji v svoji jesenski napovedi za tekoče leto napoveduje petodstotno rast BDP, v letu 2023 pa 1,4- oziroma 2,6-odstotno stopnjo rasti v letu 2024. Za domači trg oziroma za indeks SBITOP so poleg poslovanja izvoznih podjetij zelo pomembna pričakovanja glede domačega gospodarstva, saj je dobra polovica indeksa izpostavljenega slovenskemu domačemu trgu. To pomeni, da je pretežni del uspešnosti SBITOP odvisen od finančne blaginje slovenskih gospodinjstev in podjetij.

Vlaganja v zeleni prehod

Na račun morda tudi pretiranih inflacijskih pričakovanj je zaupanje domačih potrošnikov v skladu z drugimi evropskimi gospodarstvi, vendar ima Slovenija skoraj »polno zaposlenost« ob trenutni anketni brezposelnosti okoli 4,1 odstotka. Umar za leti 2023 in 2024 napoveduje 4,1 oziroma 3,9 odstotka brezposelnosti, kar je v skladu oziroma še nižje od trenutne ravni.

Stopnje inflacije so bolj ali manj v skladu z EU, ravni industrijske proizvodnje pa stabilne. Po podatkih Umarja naj bi se inflacija leta 2023 znižala na 3,9 odstotka, leta 2024 pa na 2,2 odstotka. Ob tem pa lahko še poudarimo, da slovenska energetska mešanica ni tako odvisna od zemeljskega plina, kot je to primer v Nemčiji. Dodamo še, da v letu 2023 pričakujemo visoko raven fiskalnih izdatkov. Ti naj bi bili namenjeni zeleni tranziciji, mobilnosti, znanosti in raziskavam ter razvoju, kar bi moralo podpreti tudi domača podjetja in gospodinjstva.