Brezposelnost še upada, proizvodni delavci zelo iskani

Brezposelnost se pri nas še naprej zmanjšuje, ob koncu junija je bilo namreč registriranih 71.094 brezposelnih, kar je 5,4 odstotka manj kot maja in za dobro petino (20,5 odstotka) manj kot v lanskem juniju. Število brezposelnih je zdaj tudi manjše kot pred lanskim začetkom epidemije in je najnižje po septembru 2019, k temu pa je vsaj za zdaj precej pripomogel zlasti ukrep subvencioniranega čakanja na delo.



Na drugi strani se trg dela pregreva, povpraševanje po delavcih narašča. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gostinstva so tako junija zavodu sporočili kar 16.195 prostih delovnih mest – to je 23,4 odstotka več kot maja letos in kar 54 odstotkov več kot junija 2020.



Ta čas je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (1165 prostih delovnih mest), brez težav pa dobijo zaposlitev tudi čistilci in strežniki, predmetni učitelji, gradbeni delavci, natakarji, vozniki tovornjakov itd.

