Gospodarstvo v senci javnih projektov

V nadaljevaju preberite:

Slovenija ima vse več težav s prejemanjem evropskih sredstev, še posebno tistih, ki so namenjena spodbudam gospodarstvu. To je opazno tudi pri črpanju sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Tri leta po ustanovitvi načrta, ki je namenjen okrevanju po epidemiji covida-19, je Slovenija prejela manj kot tretjino sredstev, ki si jih je izborila iz evropskega proračuna.

Zadnja sredstva, približno 226 milijonov evrov nepovratnega denarja in 310 milijonov evrov posojil, je Slovenija dobila decembra lani. Med največjimi 15 prejemniki so izključno javne ustanove.

Koliko sredstev si je Slovenije izborila in koliok do zdaj prejela?

Kdo so prejemniki?

Kako sredstva črpajo druge članice in kam gre denar?