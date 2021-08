Stresni testi pokazali stabilnost slovenskih bank

Banke evrskega območja izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, kažejo rezultati stresnih testov, ki so jih za pomembne banke izvedli v okviru Evropske centralne banke. Rezultati testov, v katere sta bili izmed 89 pomembnih bank vključeni tudi dve največji slovenski banki, nakazujejo, da banke ohranjajo visoko odpornost tudi ob neugodnem scenariju, če bi se zgodil, sporočajo iz Banke Slovenije, ki jo vodi Boštjan Vasle.



Slovenski banki, ki sta sodelovali v stresnih testih ECB (po naših podatkih gre za NLB in NKBM), sta izkazovali nekoliko nadpovprečne rezultate, pri čemer je padec količnika kapitalske ustreznosti v neugodnem scenariju predvsem posledica dodatnih izgub iz naslova kreditnega tveganja in nižjih neto obrestnih prihodkov. Obe banki sta se po padcu količnika kapitalske ustreznosti uvrstile kategorijo, kamor se je uvrstila tudi glavnina drugih evropskih bank.



V Banki Slovenije so pri tem opravili primerljive teste tudi za manjše banke in hranilnice in ti so pokazali podobne rezultate. »Vsi stresni testi potrjujejo stabilnost slovenskega bančnega sistema in primerno kapitalsko ustreznost tudi ob neugodnem scenariju. Kljub temu pa je pomembno, da banke ob novih izzivih, povezanih s covidom-19, še naprej pravilno merijo in upravljajo kreditno tveganje,« opozarjajo v BS.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: