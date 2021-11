Butan plin se predstavlja z novo podobo

Slednja je poenotena s podobo krovne družbe SHV Energy, s katero je Butan plin strateško povezan. Butan plin bomo tako od zdaj lahko prepoznali po novem minimalističnem logotipu v kombinaciji rdeče, črne in bele barve.

Butan plin je v lasti italijanske družbe Liquigas, strateško pa se povezuje z nizozemsko družbo SHV Energy, kar je z vidika zanesljivosti dobave velika prednost.

Povezanost z mednarodnim okoljem družbi omogoča stabilnost, zanesljivo oskrbo in priložnost za trajnostno delovanje v prihodnosti. Skupna zaveza korporacije je proizvodnja energije iz 100 % obnovljivih virov do leta 2040.

Na temeljih izkušenj krovne skupine in s poudarkom na upoštevanju lokalnih potreb bo družba Butan plin še naprej zagotavljala najboljše energetske rešitve za slovenske uporabnike.

FOTO: Butan plin

Celostna grafična podoba družbe Butan plin se je poenotila s podobo skupine SHV Energy. Spremenjen logotip sedaj vsebuje minimalističen znak v rdeči barvi, ki ga dopolnjuje črn napis. Nov logotip in prevladujoče barve – rdeča, črna in bela – bodo aplicirane na vse fizične materiale (dopisni listi, računi, letaki in table) in vse digitalne platforme (nove profilne in naslovne fotografije na družabnih omrežjih).