Ameriškega strokovnjaka, novega svetovalca KZS, je Dončićev odhod zelo prizadel

Donnie Nelson, ameriški strokovnjak in nekdanji direktor kluba Dallas Mavericks, je postal svetovalec Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Skrbel bo za razvoj mednarodnih odnosov zveze, je pojasnil Matej Erjavec, predsednik KZS.

»Z veseljem lahko sporočim, da imamo novega člana ekipe. Znani strokovnjak Donnie Nelson se nam pridružuje kot strateški svetovalec, ki bo deloval na razvoju mednarodnih povezav zveze,« je razkril Erjavec. Nekdanji direktor Dallasa (med letoma 2005 in 2021) se bo osredotočal na mednarodne pokrovitelje. »Zagotovo nam bodo prišli prav tudi njegovi kontakti in poznanstva v ligi NBA tako z igralci kot s trenerji. Prav tako nam bo pomagal tudi s svojim strateškim razmišljanjem.«

»Kar zveza najbolj potrebuje od njega, je pogled s ptičje perspektive človeka, ki je v košarki videl vse. Čeprav ne bo neposredno vplival na reprezentanco, bo lahko s svojim delom bistveno prispeval tudi k njeni igri,« je o vlogi Nelsona, ki je med letoma 1990 in 2006 deloval tudi kot pomočnik selektorja reprezentance Litve, še dejal prvi mož KZS.

Nelson, ki je v košarki še vedno dejaven kot solastnik razvojne ekipe Texas Legends, je ob tem izrazil zadovoljstvo, da bo lahko delal s starimi prijatelji. »Zelo sem vesel, da sem lahko tako tesno povezan s slovensko košarko. Moja zgodovina z njo seže nazaj v 90. leta prejšnjega stoletja, ko se je Marko Milić preselil v ZDA. Takrat sem ga kot pomočnik trenerja Phoenix Suns v svoji hiši gostil en mesec.«

Novo sodelovanje je plod pogovorov, ki so se začeli spomladi na srečanju ob robu tekme Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. Kot je pojasnil Erjavec, je beseda dala besedo in nekako iz šale je padla zamisel o njegovem sodelovanju s slovensko zvezo.

Matej Erjavec, predsednik KZS, je z veseljem sporočil novega člana ekipe. FOTO: Blaž Samec/Delo

Komaj čaka, da vidi, kaj vse lahko doseže slovenska reprezentanca

Tekma med novim in starim klubom Luke Dončića je privabila mnoge podpornike slovenskega zvezdnika, saj je potekala zgolj nekaj tednov po tem, ko ga je sedanje vodstvo Dallasa v šokantni menjavi poslalo v mesto angelov. Da se z njo ne strinjata, sta v nadaljevanju javno povedala tako Donnie Nelson kot tudi njegov oče Don Nelson, nekdanji košarkar v ligi NBA in pozneje dolgoletni trener Dallas Mavericks.

Skupaj sta se med drugim v Dallasu udeležila protesta proti menjavi, na katerem sta nosila športne copate Luke Dončića. Te je Nelson nosil tudi na današnji predstavitvi v Ljubljani. »Z očetom naju je menjava zelo prizadela. Luka je bil velik del naših življenj v Dallasu,« je komentiral spomladansko dogajanje.

V novi vlogi bo imel znova priložnost, da bo povezan z Luko Dončićem in tudi njegovim očetom Sašem, ki deluje v vlogi športnega direktorja zveze. »Veselim se sodelovanja z Matejem Erjavcem, s Sašem Dončićem in z vsemi pri KZS. Ko sem gledal Luko, kako je vodil ekipo do tekme za tretje mesto na olimpijskih igrah v Tokiu 2021, sem postal navdušen nad njenim potencialom. Komaj čakam, da vidim, kaj vse slovenska reprezentanca lahko doseže v prihodnosti. Iskreno upam tudi leta 2028 v Los Angelesu,« si je zaželel Nelson.

Toda ameriški strokovnjak ne bo edina okrepitev za KZS za to poletje. Del letošnjega strokovnega reprezentančnega štaba bo namreč pomočnik JJ-ja Redicka v Los Angeles Lakers, Greg St. Jean, ki je s slovensko košarko že dobro povezan, saj je z reprezentančnimi trenerji krajše obdobje sodeloval med pripravami na evropsko prvenstvo leta 2022, prav tako pa pri Los Angeles Lakers (in pred tem pri Dallas Mavericks) tesno sodeluje z Luko Dončićem.