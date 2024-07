Čas je za križarjenje

Dejavnost turističnih križarjenj je na poti okrevanja z naraščajočim številom potnikov in izboljšanimi gospodarskimi pogoji.

Carnival Corporation je s svojo obsežno floto in raznolikim portfeljem blagovnih znamk dobro pozicioniran za izkoriščanje te rasti. Prihodki naj bi se z 12,2 milijarde dolarjev v letu 2022 povečali na 28,8 milijarde dolarjev do leta 2028, EBITDA naj bi dosegel osem milijard dolarjev, čisti dobiček pa štiri milijarde.

Trenutna cena delnice predstavlja štirikratnik EBITDA na delnico. V zadnjih letih je podjetje povečalo svoje zadolževanje, da bi prebrodilo finančne težave, ki jih je povzročila pandemija covida-19. V letu 2021 je skupni dolg znašal 34,6 milijarde dolarjev, kar je predstavljalo znatno finančno obremenitev. Vendar naj bi se dolg do leta 2024 zmanjšal na 30,7 milijarde dolarjev.

Podjetje izboljšuje denarni tok iz poslovanja, ki naj bi se povečal z –4,1 milijarde dolarjev v letu 2021 na 6,6 milijarde dolarjev v letu 2024. To bo omogočilo boljše in pospešeno upravljanje dolga in financiranje kapitalskih izdatkov.

Carnival Corporation privablja širok spekter potnikov, vključno z družinami, pari, upokojenci, ljubitelji prestiža, avanturisti in korporativnimi potniki. Ponujajo raznolike programe, kot so otroške dejavnosti, živahno nočno življenje, luksuzne suite, ekspedicijska križarjenja, konference in kulturni izleti.

Tekmeci ne počivajo

Priljubljene destinacije segajo od Karibov, Sredozemlja in Aljaske do eksotičnih krajev, kot so Galapagos, Antarktika in norveški fjordi. Kljub močni konkurenci, kot so Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises in Disney Cruise Line, se Carnival uspešno bori s svojo obsežno floto in raznolikim portfeljem blagovnih znamk.

Strateške pobude podjetja in splošna pozitivna pričakovanja za industrijo križarjenj zagotavljajo trdno osnovo za prihodnjo rast, kar vlagateljem obeta znatno ustvarjanje vrednosti, saj Carnival Corporation uspešno nadaljuje svojo pot okrevanja po pandemiji.

INFOGRAFIKA: Delo

Trenutno se delnica podjetja nahaja v obdobju pred pričakovano krepko izboljšano donosnostjo. Podjetje je, sicer ob obilici dolga, pripravljeno na močno rast. Kot pravi Warren Buffett, je najboljši čas za nakup delnic takrat, ko je na ulici »kri«, kar pomeni, da če kdaj, potem je zdaj ugoden trenutek za vlaganje v tej dejavnosti.

Za podjetja, ki ponujajo turistična križarjenja, se je med pandemijo covida 19 poskrbelo, da niso propadla, predvsem zaradi pomembnosti te industrije za lokalno in širšo ekonomijo, kjer ta podjetja delujejo (na primer Florida). To je še dodatno podkrepilo prizadevanja za njeno podporo in okrevanje. Pri tem ob uspešni dejavnosti turističnih križarjenj pridobivajo tudi druge panoge, kot so letalska industrija, hoteli, plačilni promet in podobno.