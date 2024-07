Pričakovanja v zvezi z UI dvigajo cene delnic

Nvidia, vodilni proizvajalec naprednih čipov, je v zadnjih letih zaradi navdušenja nad umetno inteligenco (UI) doživela visoko rast vrednosti delnice. Te so krepko pridobile, saj vlagatelji verjamejo v potencial UI za preoblikovanje različnih industrij.

Umetna inteligenca obljublja znatno povečanje produktivnosti, vendar se te koristi običajno pokažejo šele čez čas. Zgodovina nam kaže, da nove tehnologije potrebujejo več let, preden se njihov vpliv na produktivnost popolnoma izrazi. Za zdaj ni veliko dokazov o takojšnjem vplivu UI na produktivnost, vendar se pričakuje, da bo ta tehnologija v prihodnjih letih prinesla pomembne koristi.

Kratkoročni učinki niso jasni

V zadnjem času je Nvidia doživela velike padce in delna okrevanja vrednosti delnic, kar odraža tržne dvome o kratkoročnih koristih UI. Kljub temu ostaja podjetje močno, saj je UI še vedno v središču pozornosti in pričakovanj glede prihodnjih tehnoloških prebojev. Delnice, kot je Nvidia, so občutljive na nihanja zaradi pričakovanj o novih tehnologijah. Kritiki opozarjajo na možno čezmerno napihnjenost balona UI, vendar vlagatelji in podjetja še naprej vlagajo v UI, kar nakazuje, da bo ta tehnologija kljub nihanjem ostala ključni igralec na trgu. UI ima potencial, da precej poveča produktivnost, vendar je za to potreben čas, da se tehnologija razširi in se njene koristi v celoti izrazijo.

Poleg Nvidie imata tudi Intel in AMD zelo pomembno vlogo pri razvoju in implementaciji tehnologij UI. Intel, znan po svojih procesorjih, vlaga v rešitve UI in poskuša njene funkcionalnosti integrirati v svoje čipe. Podjetje je razvilo številne platforme za strojno učenje in UI, ki so namenjene različnim industrijam. AMD, konkurenčni proizvajalec čipov, ima prav tako pomembno vlogo na tem področju. Njihovi grafični procesorji (GPU) so ključni za poganjanje aplikacij UI, saj omogočajo hitro obdelavo velikih količin podatkov.

Podjetja veliko investirajo

Obe podjetji, Intel in AMD, vlagata v raziskave in razvoj, da bi izboljšali svoje zmogljivosti UI in ostali konkurenčni na trgu. Intel je po višini kapitalskih investicij precej pred AMD in Nvidio, saj krepko širi proizvodnje zmogljivosti. Zagotovil si je celotno zalogo opreme ASML za izdelavo čipov (High NA EUV), ki bo proizvedena leta 2024, zaradi česar bodo drugi, kot je na primer Samsung, morali počakati do druge polovice leta 2025, da pridejo do te vrhunske opreme.

Skupaj z Nvidio, Intelom in AMD je industrija polprevodnikov v središču revolucije UI. Kljub izzivom in skepticizmu glede kratkoročnih koristi je dolgoročni potencial UI prepoznan kot transformacijski, kar spodbuja nadaljnje vlaganje in razvoj v tej dinamični industriji. Vlagatelji, ki želijo investicijsko izpostavljenost do polprevodnikov, to lahko dosežejo prek ETF, ki jih je mogoče kupiti pri borznoposredniških hišah s trgovalnim računom, ali prek storitev varčevanja ali upravljanja premoženja, ki jo prav tako zagotavljajo borznoposredniške hiše. ETF omogočajo diverzificirano izpostavljenost tej ključni industriji, kar lahko zmanjša tveganja in omogoča sodelovanje v rasti sektorja.