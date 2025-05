V ndaljevanju preberite:

Na gradbišču večnamenskega kompleksa Emonika na območju ljubljanske železniške postaje so s slovesnostjo in zakopom časovne kapsule – del njene vsebine so tudi časnik Delo in trije madžarski časniki: Magyar Nemzet, Nemzeti Sport in Népszava – zaznamovali začetek glavnih gradbenih del v okviru trenutno največjega nepremičninskega projekta v državi.