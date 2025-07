Caterpillar prisoten v skoraj vseh državah sveta

Caterpillar je vodilno svetovno podjetje na področju proizvodnje rudarske opreme, gradbene mehanizacije, motorjev in dizelsko-električnih lokomotiv. Pri veliko izdelkih ima več kot 20-odstotni tržni delež. Segment gradbene industrije ustvari 40 odstotkov prodaje ter 47 odstotkov dobička pred davki, rudarska industrija 20 odstotkov prodaje in 19 odstotkov dobička, energija in transport 40 in 34 odstotkov. Dobro polovico prodaje ustvarijo v tujini, slabo polovico pa v ZDA. Gradbeni segment je bolj usmerjen v domači trg, medtem ko je za druge segmente značilna geografsko razpršena prodaja. Prisotni so v skoraj vseh državah sveta.

Z zmanjšanjem zmogljivosti in nadzorom izdatkov so uspešno optimizirali stroške. Za leto 2026 imajo cilj 28 milijard dolarjev (42 odstotkov celotne prodaje) letne prodaje storitev, kar je dvakrat več kot pred desetimi leti. Lani so dosegli 23 milijard dolarjev letne prodaje storitev, kar izboljšuje marže in zmanjšuje cikličnost. Strategija storitev vključuje digitalizacijo strojev za še ustreznejšo napoved vzdrževanja in večjo uporabo pogodb z dodano vrednostjo.

GRBIČ Aleš, upravljalec naložb KBM Infond, 23.1.2017, Maribor [avtor:Regent Tadej] Foto Tadej Regent/delo Regent Tadej

Za Caterpillar so značilne izrazite konkurenčne prednosti. To potrjuje tudi donos na investirani kapital, ki dosega približno 30 odstotkov. Njihove izrazite konkurenčne prednosti, ki jim zagotavljajo velik tržni delež, izhajajo iz intelektualne lastnine in visokih stroškov zamenjave za stranko, močne blagovne znamke in izjemno vzdržljivih strojev za zahtevna okolja. Kakovostni in zanesljivi izdelki z izredno nizkimi lastnimi stroški jim zagotavljajo cenovno moč.

Mreža 160 trgovcev z 2800 lokacijami nudi vrhunsko prodajo in storitve, kar je konkurenci težko zgraditi ali ponoviti. Finančna podružnica in poprodajne storitve otežujejo prehod strank k drugim ponudnikom. Patenti, predvsem na področju motorjev, še krepijo njihove konkurenčne prenosnosti. Storitvene pogodbe povečujejo prihodke z visoko maržo, mreža trgovcev pa ponuja razpoložljivost delov in hitre storitve, kar strankam zagotavlja ugodne stroške lastništva.

Zanje ključen ameriški gradbeni trg še naprej kaže visoko rast zaradi naložb v infrastrukturo. Podpirajo ga neporabljene fiskalne spodbude in stabilno povpraševanje po stanovanjih. Rudarski trg, pomemben za Caterpillar, je 40 odstotkov pod vrhom iz leta 2012. Povprečna starost opreme v gradbenem in rudarskem segmentu je visoka, kar sicer ne napoveduje takojšnje posodobitve, a jasno kaže, da trg ni na vrhu. Pozitivno je, da je uprava zaznala, da prehod na trajnostno energijo prinaša ugodne pogoje za rast, ki je višja od rasti bruto domačega proizvoda. Posledica tega je tudi napoved uprave o pet- do devetodstotni letni rasti v prihodnjih petih letih, ob tem bi marža iz poslovanja ostala v razponu med 18 in 22 odstotki. Tako sama rast prodaje kot marž bo odvisna večinoma od rasti storitev, ki imajo najvišjo maržo.

Delnica Caterpilar Foto Gm Igd

Njihovi zadnji četrtletni rezultati potrjujejo tezo o rasti. Poleg rasti prihodkov se debeli tudi knjiga naročil, kar je dober napovednik bodočih prihodkov. Uprava je izboljšala celoletno napoved. Prav tako ocenjuje, da bi carine lahko znižale prihodke za okoli dva odstotka ter maržo iz poslovanja spustile iz sedanjih 20 na 18 odstotkov. Trenutno uspešno nadaljujejo pospeševanje prodaje prek dodatnih popustov, saj so stranke trenutno precej občutljive na dodatno rast cen.