Cene stanovanj so se poleti zvišale

Najbolj zaželene so rabljene družinske hiše

Poleti so bila najbolj iskane rabljene hiše in stanovanja. FOTO: Uroš Hočevar

Poleti pričakovano več transakcij

Cene rabljenih stanovanj so bile v tretjem četrtletju v povprečju za 0,6 odstotka višje kot v prejšnjem četrtletju, kažejo današnji podatki statističnega urada. Nižje so bile cene novih stanovanjskih nepremičnin, ki so se na četrtletni ravni v povprečju znižale za 4,4 odstotka.V povprečju so se cene stanovanj in hiš v tretjem četrtletju zvišale za 3,3 odstotka, v primerjavi z istim obdobjem lani. Povečal se je tudi obseg transakcij.V tretjem četrtletju so se cene rabljenih stanovanj in hiš v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zvišale v vseh slovenskih pokrajinah. Zvišanje je bilo v povprečju 0,6-odstotno, vendar pa je treba dodati, da so se zvišale samo cene rabljenih družinskih hiš. Te so v povprečju porasle za 2,4 odstotka, hkrati pa so se rabljena stanovanja pocenila za 0,4 odstotka.Rabljena stanovanja so se za 3,3 odstotka podražila le v Mariboru, medtem ko so se cene v preostalih delih Slovenije znižale (med 0,4 in 1,2 odstotka).V tretjem četrtletju so se znižale cene novih stanovanj in hiš; glede na prejšnje četrtletje je bilo znižanje 4,4-odstotno. Po kar 7,5-odstotnem dvigu cen novih stanovanj v drugem četrtletju so se cene v istem segmentu znižale za 4,5 odstotka. Nove družinske hiše so se v tretjem četrtletju glede na prejšnje četrtletje pocenile za 3,1 odstotka.Prodaja stanovanj in hiš je v tretjem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem narasla. Skupno je znašala 356 milijonov evrov, kar pa je 126 milijonov evrov več kot četrtletje prej; takrat je število transakcij oklestila vladna omejitev posredniških dejavnosti zaradi želje po zajezitvi širjenja okužb.V tretjem četrtletju je bilo prodanih 3364 stanovanj, število pa se je približalo ravni četrtega četrtletja 2019, ko je bilo prodanih 3458 stanovanjskih nepremičnin.V tretjem četrtletju je bilo največ prodanih rabljenih stanovanj. Teh je bilo 1947, vrednost prodaje pa znaša 196 milijonov evrov. Visok je tudi obseg trgovanja rabljenih družinskih hiš, ki jih je bilo prodanih 1417, vrednost prodaje pa znaša 140 milijonov evrov. Obenem je bilo prodanih zgolj 93 novih stanovanj in hiš, kar pa je še vedno več kot v prvem in drugem letošnjem četrtletju, ko je bilo vsega prodanih 76 in 55 novih nepremičnin.