V nadaljevanju preberite:

Cene električne energije za gospodinjstva so letos delno regulirane, toda če so bile lani regulirane cene nižje od borznih, je letos povsem drugače. Tako regulirane cene kot cene rednih cenikov prodajalcev so precej višje od borznih in bistveno višje tudi od cen terminskih zakupov električne energije. Zato se postavlja vprašanje, ali je regulacija cen elektrike ustrezna.