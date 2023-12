Cene za mala podjetja tudi dvakrat višje od borznih

V nadaljevanju preberite:

Cene elektrike in plina na evropskih blagovnih borzah so precej nižje, kot jih slovenski prodajalci ponujajo gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem. Kaj se dogaja s cenami elektrike in zemeljskega plina na evropskih borzah? Kakšna je primerjava cen energentov v Evropi in drugov po svetu? Kaj pa evropske in slovenske cene?