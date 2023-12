Računi malih poslovnih odjemalcev elektrike v 2024 višji za okoli petino

Navedbe OZS, da se v letu 2024 obeta več kot 90-odstotna podražitev elektrike, so napačne, trdi Energetska zbornica, saj da zbornica primerja ceni brez in z DDV, in to za gospodinjstva, ki je nižja kot za mali poslovni odjem. Končni računi malih odjemalcev bi lahko bili višji za okoli petino, napoveduje energetska zbornica.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je v sredinem sporočilu za javnost navedel, da bodo cene električne energije glede na trenutno regulirane cene za povprečno 94 odstotkov višje. Primerjal je namreč sedanje, regulirane cene za gospodinjstva brez davka na dodano vrednost (DDV) ter napovedane cene pri Petrolu za 10 odstotkov porabljene elektrike za gospodinjstva od 1. januarja (ki ne bo regulirana), a z DDV. Poleg tega je sedanja regulirana cena za male poslovne odjemalce višja, kot je za gospodinjstva.

Šlo je za napako

»Žal je šlo za napako, primerjano je bilo neprimerljivo,« je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije Sebastijan Roudi.

Letošnja regulirana cena za male poslovne odjemalce je, upoštevaje različne tarife, pri okoli 160 evrih za megavatno uro (MWh) in glede na napovedane cene enega od dobaviteljev za mali poslovni odjem bi bila v letu 2024 za te odjemalce cena elektrike višja za okoli 30 odstotkov, končni račun pa za okoli 20 odstotkov, je dejal Roudi, sicer direktor družbe ECE.

V OZS so danes v sporočilu za javnost izrazili zadovoljstvo, da bo povišanje računov za male poslovne odjemalce »le« okrog 20 odstotkov, in ne 80 odstotkov, kot so pokazali njihovi izračuni.

Pri tem so poudarili, da so izračune naredili na podlagi javno dostopnih podatkov, ki so bili objavljeni v medijih. »V OZS si bomo še naprej prizadevali, da bi cene električne energije za male poslovne odjemalce, torej za več kot 100.000 obrtnikov in podjetnikov, ostale regulirane tudi v letu 2024,« je dejal Cvar.

Roudi je tudi spomnil, da je zbornica že spomladi opozarjala, da se čas regulacije cen za poslovne odjemalce izteka, in navedel, da so cene na trgih toliko padle, da je mogoče najti ustrezno ponudbo. Cene so na ravneh, ki bi morale biti vzdržne za normalno poslovanje, je menil Mitja Kastelic iz Petrola.

Po izjavah OZS so dobavitelji dobili vrsto klicev odjemalcev, ali navedbe o podražitvi držijo. »Dejstvo je, da je to vzbudilo precej nejevolje in bilo je potrebnega precej pojasnjevanja, da smo pojasnili dejansko situacijo,« je povedala Majda Volk iz družbe Gen-I.

Dodala je, da po napovedih, da regulacije za poslovni odjem ne bo več, ti odjemalci bolj spremljajo trg in iščejo pravi trenutek za sklenitev pogodbenega razmerja. V Gen-I so jim letos ponudili produkt, po katerem si elektriko za tri leta zagotovijo po enotni ceni, je povedala.

Glede podražitve elektrike za gospodinjstva v zbornici pravijo, da bodo končni računi višji za okoli štiri odstotke oziroma bi lahko bili zaradi oprostitve plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije pri nekaterih odjemalcih tudi nižji.

Cena za 90 odstotkov porabljene elektrike bo zamejena pri istih vrednostih, kot je letos, ceno za deset odstotkov porabljene elektrike pa bodo dobavitelji določili prosto. Najavljene cene za teh deset odstotkov so pri različnih dobaviteljih in glede na različne tarife za od 57 do 83 odstotkov višje od reguliranih. Vlada je medtem do konca leta 2024 gospodinjstva oprostila plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.