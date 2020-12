Cepljenje prihaja!

V članku preberite

Letos zadržano povpraševanje se bo ob sprostitvi ukrepov hitro in močno sprostilo ter sprožilo močno gospodarsko okrevanje, ki ga bosta dodatno podpirali tudi svetovna in evropska denarna in fiskalna politika.

​Kapitalski trgi bodo na začetku obsežnega cepljenja, še posebno pa ob zmanjšanju števila smrti, hospitalizacij in novih okužb starejših, predvideli sproščanje ukrepov in zagon gospodarske rasti.