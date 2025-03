V nadaljevanju preberite:

Cinkarna Celje je lani ustvarila 23,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 82 odstotkov več kot predlani in nekoliko bolje, kot je družba objavila v prvi oceni poslovanja v začetku februarja. Prihodki od prodaje so se lani povečail za 13,5 odstotka in dosegli 200 milijonov evrov. Letošnje leto ostaja zelo zahtevno.