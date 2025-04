Nepredvidljivost Trumpovih carin je vedno bolj boleča

V nadaljevanju preberite:

Od začetka predsednikovega mandata so bile dvakrat napovedane visoke carine za Kanado in Mehiko, ki pa so bile večinoma odložene. Desetodstotne carine za Kitajsko, s katerimi je dolgo grozil, je nato podvojil. Povečalo se je število ukrepov za posamezne panoge. Trump je s carinami že udaril po aluminiju in jeklu ter napovedal nove dajatve za čipe, les in zdravila. Cena bakra je poskočila, saj so se pojavile govorice, da bo ta naslednji na seznamu. Njegove utemeljitve so milo rečeno zmedene: carine je povezoval z nadzorom meje, tihotapljenjem drog, davkom na dodano vrednost, trgovinskim primanjkljajem, aplikacijo tiktok in celo s svojimi ozemeljskimi ambicijami. Pred kratkim je zagrozil, da bo uvedel carine za vse države, ki bodo kupovale venezuelsko nafto. Takšne »sekundarne« carine, ki bi veljale za trgovinske partnerje ciljnih držav, bi bile uničujoče.