Decembra 3144 več brezposelnih, skupaj pa že 87.283

Ljubljana – Decembra smo v Sloveniji zaznali nekoliko večji porast brezposelnosti. Ob koncu leta je bilo tako registriranih 87 283 brezposelnih, kar je 3144 oziroma 3,7 odstotka več kot novembra in 15,9 odstotka več kot decembra 2019, kažejo podatki državnega zavoda za zaposlovanje. Očitno pa se število brezposelnih povečuje tudi v januarju, saj je danes na zavodu za zaposlovanje prijavljenih že 88 058 iskalcev zaposlitve.



Brezposelnost se je v zadnjem mesecu lanskega leta povečala zaradi upada zaposlovanja in večjega števila prijav brezposelnih, ki jim je ob koncu leta prenehala zaposlitev za določen čas. Na novo pa se je decembra na zavodu prijavilo 7735 brezposelnih oseb, 5,2 odstotka več kot novembra in 2,8 odstotka manj kot decembra 2019.



Med novoprijavljenimi je bilo 518 iskalcev prve zaposlitve, 4237 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 71 brezposelnih zaradi stečajev in 1985 presežnih delavcev. Ob tem so delodajalci decembra zavodu sporočili 6869 prostih delovnih mest, 15,3 odstotka manj kot novembra in skoraj četrtino manj kot decembra predlanskim.



V pandemičnem letu 2020 so bile na zavodu poprečno prijavljene 85.003 brezposelne osebe, kar je bilo za 14,6 odstotka več kot leta 2019.

