Prve slovenske nepremičninske delnice bodo kotirale pri 30 evrih

Medtem ko bo prava cena delnice Equinoxa stvar ponudbe in povpraševanja na trgu, so pri nepremičninski družbi danes razkrili, da referenčna cena znaša 30 evrov. Pri tem gre za ceno, na katero so vezani vsi varnostni mehanizmi Ljubljanske borze – referenčna cena je tako zgolj začetna cena in ni nujno, da bodo po tej vrednosti stekli tudi prvi posli z delnico.

Referenčni tečaj delnice je definiran približno na sredini knjigovodske vrednosti in vrednosti cenitve, ki jo je družba za potrebe revidiranja medletnih poročil opravila 30. junija lani. Knjigovodska vrednost delnic je ocenjena na 22 evrov, poštena cena pa znaša 56,6 evra.

V družbi so prejšnji teden povedali, da verjamejo, da bodo njihovi uvrstitvi delnic na ljubljansko borzo sledila tudi druga slovenska podjetja, ki za zdaj še razmišljajo o takšnem koraku ali pa premišljujejo o prodaji svojih deležev. »Gre za demokratizacijo vlaganj v nepremičnine in za nov nepremičninski razred, ki bo kotiral na Ljubljanski borzi,« je še povedal vodja družbe Matej Rigelnik. V tem tednu smo se z Rigelnikom pogovarjali o ozadju umestitve celotnega kapitala družbe na borzo in načrtih porabe izkupička, po prvi javni ponudbi delni. Celoten intervju bo objavljen v jutrišnji Sobotni prilogi.

Vstop na borzo je družba napovedala že za lansko jesen, vendar se je odločanje pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zavleklo do zdaj. Agencija je prospekt za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu potrdila 13. januarja, na borzi pa bo kotiralo 1.793.869 delnic z oznako EQNX.