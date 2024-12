Delodajalci manj optimistični kot prejšnja leta

V nadaljevanju preberite:

Gospodarska združenja in analitike smo vprašali, kakšna so njihova pričakovanja o gibanju brezposelnosti v prvi polovici prihodnjega leta. Odgovori so bili večinoma skopi in negotovi, kar nakazuje, da bi se razmere na trgu dela v prihodnjem obdobju lahko nepričakovano poslabšale. Na obrtni zbornici ocenjujejo, da bi težave, s katerimi se ukvarjajo predvsem v avtomobilski industriji, vplivale tudi na zmanjšanje investicij, kar bi pomenilo tudi manjše povpraševanje v gradbeništvu.

Vseeno pa večina napovedi kaže, da se bo brezposelnost prihodnje leto še nekoliko zmanjšala, predvsem zato, ker bo odpuščanje in manjše povpraševanje po delavcih v panogah, ki so v težavah, zmanjšalo kadrovski primanjkljaj v drugih dejavnostih.

Kakšne so projekcije zaposlovanja v prvi polovici prihodnjega leta?

Bo država izbrala ustrezne ukrepe za podjetja, ki bodo morala zmanjšati obseg dela?

Kaj pravijo gospodarska združenja in kaj ekonomisti?