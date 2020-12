Dober kolektiv odlikuje pozitivna energija povezovanja in spoštovanja

V nadaljevanju preberite: Družbena odgovornost podjetij se kaže različno. To je tudi odgovornost za odnose do zaposlenih, okolja, kupcev in dobaviteljev ter tudi odnos do skupnosti. Preberite, kaj je glede njihove družbene odgovornosti odgovorilo vseh deset letošnjih nominirancev za Delovo podjetniško zvezdo 2020, ki so podjetja prihodnosti.