Dobiček Cinkarne zgolj četrtino lanskega

Cinkarna Celje je v prvem polletju ustvarila 96 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 28 odstotkov manj kot v istem lanskem obdobju. Čisti dobiček ob polletju ne dosega niti četrtine lanskega v istem obdobju in znaša sedem milijonov evrov.

V drugem četrtletju je bilo poslovanja celjskega proizvajalca pigmenta primerljivo s prvim, le da se je upad prihodkov še nekoliko poglobil. V prvih treh mesecih je namreč družba doživela 25-odstotni medletni upad prihodkov in 76-odstotni zdrs čistega dobička.

V Cinkarni pojasnjujejo, da na padec prihodkov vplivajo nižje prodajne količine in tudi nižje povprečene cene pigmenta titanovega dioksida. Povpraševanje kupcev upada v vseh prodajnih segmentih. »Na padec vplivajo nižje prodajne količine in nižje povprečne cene pigmenta titanovega dioksida. »Vsi proizvajalci pigmenta se srečujemo z nižjim povpraševanjem, deloma zaradi uvoza cenejšega kitajskega uvoza, deloma zaradi neporabljenih zalog in nižjega povpraševanja po izdelkih, kjer je pigment vgrajen. Predvsem je to razvidno v gradbenem sektorju in prodaji končnim kupcem za domača popravila. Povpraševanje po pigmentu je šibkejše tudi v Severni Ameriki, saj upočasnjen stanovanjski trg ovira povpraševanje po barvah in premazih,« komentirajo razmere v prvem polletju v Cinkarni Celje.

V družbi pričakujejo, da bo tudi v drugem polletju še vedno prisoten pritisk na znižanje cen, ob tem pa se cene nekaterih ključnih surovin ostajajo visoke. A čeprav je polletno poslovanje bistveno slabše od lanskega pa je dobiček nad začrtanim za to obdobje. Drugo polletje je sicer sezonsko šibkejše kot prvo. Spomnimo, da Cinkarna Celje letos načrtuje 200 milijonov evrov prihodkov od prodaje in slabih šest milijonov evrov čistega dobička.