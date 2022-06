Dobiček Petrola v prvem polletju zaradi regulacije nižji za 54 milijonov evrov

Čisti dobiček skupine Petrol bo v prvi polovici leta zaradi dosedanje in nove regulacije cen pogonskih goriv v Sloveniji in na Hrvaškem letos nižji za 54 milijonov. Petrol bo pripravil rebalans plana poslovanja za letos.

Nadzorni svet družbe Petrola se je na izredni seji seznanil s poročilom uprave o vplivu regulacije cen pogonskih goriv na poslovanje skupine Petrol. Uprava ocenjuje, da bo v prvi polovici leta 2022 kosmati poslovni izid skupine energetske družbe v primerjavi s planom nižji za 53 milijonov evrov in EBITDA za 79 milijonov evrov.

Nadzorni svet je na tej podlagi naložil upravi, naj v najkrajšem možnem času izvede vse potrebne aktivnosti za povrnitev nastale škode, ki je posledica nesorazmernega ukrepa regulacije maloprodajnih cen naftnih derivatov, so iz družbe sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

V zadnjih dneh je goriva marsikje zmanjkovala. FOTO: Leon Vidic/Delo

Delnica Petrola je v trgovanju na Ljubljanski borzi do 10.45 izgubila štiri odstotke vrednosti.

Gorivo prodajali z izgubo

Petrol je sicer v prvem četrtletju ustvaril 32,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov več kot isto četrtletje lani. Za celo leto so napovedali 158,3 milijona evrov čistega dobička, a kot so napovedali v zadnji objavi, bodo letne načrte spremenili.

V Petrolu so opozorili, da je količinska prodaja pogonskih goriv v Sloveniji zaradi bistveno nižjih cen kot v sosednjih državah presegala planirano prodajo, a so gorivo prodajali pod nabavnimi stroški in torej z izgubo. Zato jim načrtovanih poslovnih rezultatov v letu 2022 ne bo uspelo doseči.

Petrol je na državo že naslovil 51,3 milijona evrov težak zahtevek za povračilo škode med sredino marca in koncem aprila: »Uprava družbe Petrol pričakuje, da bo država to svojo obveznost izpolnila v celoti v najkrajšem možnem času. Primerljiva gospodarska škoda in izguba dobička nastajata tudi v obdobju od 11. maja naprej do uveljavitve aktualne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov v Sloveniji, za kar bo družba Petrol zahtevek na vlado naslovila takoj, ko bo škoda izračunljiva.«

Gospodarski minister Matjaž Han je v ponedeljek dejal, da bodo zahtevke trgovcev zavrnili, ker nimajo podatkov, na podlagi česa so nam dali zahtevke: »Začeli se bomo pogovarjati, kako in ali bomo vračali stroške za nazaj. A potrebovali bomo iskrene, transparentne in jasne podatke.«

Od torka na poslovanje Petrola vpliva omejitev najvišjih marž v Sloveniji ter od ponedeljka regulacija cen goriv na hrvaških črpalkah zunaj avtocest, ki po podatkih Petrola ne zadošča za pokritje stroškov. V nadaljevanju leta bo na poslovne rezultate vplivala tudi regulacija prodajnih cen električne energije in zemeljskega plina, ki jo napoveduje vlada.