Domači trg kljub krizi ostaja zanimiv

Po krepkem letošnjem padcu je domači delniški trg v zadnjih dneh ponovno začel pridobivati, kar je pomenilo, da se je osrednji indeks Ljubljanske borze SBITOP že dodobra »pobral« po letošnjem vmesnem 15-odstotnem padcu na račun vojne v Ukrajini. Domači indeks zdaj (v času pisanja) beleži minus petodstotni donos, kar je na primer bolje od letošnjega 10-odstotnega padca nemškega indeksa DAX. Eden ključnih razlogov, da se je domači indeks okrepil v zadnjih dveh tednih, so zelo spodbudni, sicer še nerevidirani rezultati nekaterih domačih podjetij za lansko leto, ki glede na že tradicionalno stabilne dividendne politike vlagateljem oznanjajo ponovno dobre oziroma v mnogih primerih še boljše dividende kot lani.

Poleg dobrih pričakovanj glede letošnje žetve dividend pa je k okrevanju domačega trga v preteklih dveh tednih odločilno pripomogel pritok težko pričakovanih informacij glede izpostavljenosti domačih javnih delniških oziroma borznih družb ruskemu oziroma ukrajinskemu trgu. Med prvimi je dolžnost po korektnem, ustreznem in razmeroma dokaj promptnem obveščanju javnosti in delničarjev opravila Cinkarna Celje. Ta je ob objavi odličnega lanskega dobička iz poslovanja, ki je lani nanesel 40 milijonov evrov oziroma bil za 77 odstotkov večji od tistega v letu 2020, opozorila vlagatelje o visokih tveganjih za letošnje poslovanje.

Ta tveganja namreč izhajajo na račun nedavne visoke rasti cen energentov, natančneje plina, ki je močno povezana z vojno v Ukrajini. Cinkarna sicer po prihodkovni strani ni izpostavljena ne do Ukrajine ne do Rusije. Tečaj Cinkarninih delnic si je kljub opozorilom glede tveganj glede letošnjega poslovanja kar dodobra opomogel, saj vlagatelji za letos pričakujejo še višje izplačilo dividend kot lani, ko je to znašalo 21 evrov na delnico.

V času pisanja je cena delnice Cinkarne Celje znašala 270 evrov, kar pomeni, da je njena delnica letos »naredila« že 4,2 odstotka donosa. Glede na vojno v Ukrajini gre sicer za odličen letošnji donos, ki pa je kljub temu »šele« tretji najboljši na domačem trgu v tem letu. Pri dobrem šestodstotnem donosu letos je zaradi pričakovane letošnje 30 evrov visoke dividende na prvem mestu Petrol, ki mu s 5,7-odstotnim donosom sledi Zavarovalnica Triglav, za katero se v tem letu glede na odlično poslovanje in kapitalsko ustreznost pričakujejo dobra dividendna izplačila.

Zavarovalnica Triglav je prav tako bila med prvimi, ki je obvestila delničarje in zainteresirano javnost glede primarnih oziroma neposrednih učinkov vojne v Ukrajini na njeno poslovanje, ki bodo domala zanemarljivi. Podobno je v primeru Zavarovalne skupine Sava (Save Re), za katero tudi v tem letu pričakujemo solidno izplačilo dividend. Sicer je izjemno pravilno, da velike domače družbe na borzi svoje delničarje in zainteresirano javnost čim prej obvestijo o učinkih izrednih dogodkov, kot je napad Rusije na Ukrajino, na njihovo poslovanje.

S predolgim »čakanjem« pred objavo tako pomembnih informacij bodo na trgu tipično nehote povzročile vsaj dve stvari – nepotrebno pretirano paniko na trgu in povišano asimetrijo informacij med različnimi akterji na trgu. Ne glede na vsa aktualna tveganja sicer lahko ocenimo, da se domači trg drži zelo dobro, je trenutno zunaj madžarskega najcenejši v regiji in širše ter izplačuje visoke dividende.