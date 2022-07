Draginja postavlja proračun na preizkušnjo

V nadaljevenju preberite:

Po dveh letih globokih proračunskih primanjkljajev, ki so posledica epidemije, je državni proračun v prvem polletju kazal skoraj idilično podobo. A ta je predvsem posledica zelo ugodnih okoliščin in v nadaljevanju leta, predvsem pa prihodnje leto, bodo razmere, sodeč po napovedih, slabše. Jesenski rebalans proračuna bo zelo zahteven, tudi zaradi pripravljene pomoči. Kako bodo pomoči vplivale na proračunske prihodke in odhodke.