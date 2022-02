Kam je trenutno najbolje investirati privarčevani denar

Pandemija covida-19 je vplivala na različna področja našega življenja, dodobra je pretresla tudi finančne trge. Zaradi ustavitve javnega življenja se je potrošnja zmanjšala za 2,6 milijarde evrov v primerjavi z letom prej. Po podatkih pristojnih institucij imamo Slovenci v teh časih veliko privarčevanega denarja. Banka Slovenije je sredi lanskega leta tako poročala o rekordnih vlogah na bankah. Skupni seštevek vlog gospodinjstev se je lani povečal za dve milijardi evrov in presegel 23 milijard.

Pandemija covida-19 je sprožila pravo mrzlico nakupovanja plemenitih kovin

A če so bile banke leta in leta varno zatočišče naših denarnih presežkov, je danes vse drugače: ob tako rekoč ničelnih obrestnih merah in uvajanju ležarin ne zagotavljajo popolnoma nobenega donosa na naše depozite. Kam je potem trenutno najbolje investirati denar?

V tem času negotovosti so naložbe v plemenite kovine izjemnega pomena, kar so prepoznali številni vlagatelji. Pandemija covida-19 je namreč sprožila pravo mrzlico nakupovanja plemenitih kovin, ki so že v preteklosti na dolgi rok vedno zagotavljale donose in varovale naša sredstva pred inflacijo.

Poseben sloves varnega zatočišča znova potrjuje zadnja izmed osmih plemenitih kovin na svetu – osmij, ki velja za pravi skriti adut med plemenitimi kovinami in ponuja edinstveno naložbeno priložnost, ki je ne smete izpustiti iz rok.

Skokovito naraščanje povpraševanja

Dragocena plemenita kovina osmij se je na trgu naložbenih priložnosti pojavila šele pred nekaj leti, s koronakrizo pa je dobila odskočno desko brez primere.

Osmium inštitut Slovenija je lani zaznal skokovito povečanje povpraševanja in prodaje v primerjavi z letom prej. To sledi trendom v Nemčiji in Avstriji, dodaten pospešek naložb v osmij pa so tudi nenehni pretresi in nihanja na trgu kriptovalut in uvedba ležarin za depozite v vse več bankah. Osmij si hitro utrjuje pot tudi med proizvajalce nakita in luksuznih izdelkov.

Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta.

Poleg investicijskih izvedb v diskih in ploščicah je na voljo tudi v oblikah za vdelavo v nakit. »Vse več proizvajalcev prestižnega nakita se za osmij odloča zaradi visoke vrednosti, privlačnega videza in izjemnega sijaja, saj se na kristalni površini osmija svetloba odbija bolj kot na diamantih. Poleg standardnih oblik jim omogočamo izdelavo posebnih oblik po njihovih željah,« je še povedal Senekovič.



Zakaj o osmiju govorimo samo v presežkih

Glavni razlog se skriva v posebnih lastnostih te redke plemenite kovine.

Osmij odlikuje predvsem edinstven modro srebrn in modro bel čaroben sijaj. Zanj je prav tako značilen edinstven odboj, saj se še posebej čarobno zalesketa ob odboju sončne ali LED-svetlobe. Draguljarji in izdelovalci nakita so še posebej navdušeni nad t. i. bleščečo odsevno svetlobo osmija, ki po sijaju prekosi celo diamant.

Zaradi vedno večje uporabe pri izdelavi nakita se ponudba osmija na trgu zmanjšuje. Posledično njegova cena nenehno raste.

Za osmij je značilna tudi izjemna odpornost proti ekstremnim pritiskom, ki je večja kot pri katerem koli drugem elementu na svetu. Obenem ima kristalinski osmij izjemno čistino, 99,9995 odstotka. V kristalinski formi je popolnoma neškodljiv za zdravje, telo in kožo.

Osmij ni le najredkejša plemenita kovina, temveč tudi najredkejši neradioaktivni element sploh. V primerjavi z zlatom je osmija v zemeljski skorji kar 1500-krat manj in je tudi 25-krat bolj dragocen kot zlato.

Osmija ni mogoče ponarediti, zato velja za izjemno varno plemenito kovino. Prav zaradi tega dosega visoke vrednosti, s konstantnim donosom pa je izjemen potencial za prihodnost. Ker je osmij na našem planetu zelo redek in ga je po najnovejših ocenah le približno 44 ton, je zlahka napovedati trend nenehne rasti cene.

Vse o osmiju na mobilnem telefonu

Osmium inštitut Slovenija je razvil mobilno aplikacijo Osmium, namenjeno posameznikom, ki so že lastniki osmija, ter širši javnosti, ki želi spoznati osmij in spremljati aktualne novosti. Poleg tega zagotavlja dodatno stopnjo varnosti tako kupcem kot prodajalcem osmija, saj omogoča preverjanje pristnosti posameznega kosa osmija, na primer težo, čistino in obliko na podlagi unikatnega certifikata.

Brezplačna aplikacija je na voljo tudi v slovenskem jeziku za uporabnike mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android ali iOS.

Od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom

Nakup osmija lahko opravite kar od doma in si tako zagotovite varno in zavarovano dostavo na dom. Pri tem vam lahko s svojimi strokovnimi nasveti pomagajo v Osmium inštitutu Slovenija.

Na Osmium inštitutu Slovenija se zavedajo, da naložbene možnosti vsakega posameznika zahtevajo individualno obravnavo in izbiro izdelkov. Pri mesečnih vložkih govorimo o naložbi v nakup diamantkov, zvezdic, črk, številk in simbolov, ko gre za enkratno naložbo v višjem znesku, pa o nakupu diskov ali ploščic.

