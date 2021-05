Družbena odgovornost je dolgoročna naložba

Krepitev ugleda podjetja in kulture v njem

Že pred izbruhom pandemije so v čedalje več podjetjih na novo določali vrednote v odnosu do zaposlenih, okolja, kupcev in ostalih členov v dobavnih verigah. Okoliščine, v katerih se je svet znašel lansko leto, so te trende močno pospešile, saj je dokazano, da korporativna družbena odgovornost prispeva k poslovnim rezultatom.Poseben pomen pri tem ima skrb organizacij za zaposlene, za katere podjetja priznavajo, da so njihov najpomembnejši kapital. Zadovoljen zaposleni je zavzet in predan delovni organizaciji, je ambasador podjetja pri privabljanju novih kadrov. Za organizacije, ki poslujejo v manjših lokalnih skupnostih, je to še toliko bolj pomembno, se strinja, vodja enote za ravnanje s človeškimi viri v Eti iz Cerknega. Podjetje je del mednarodne skupine E.G.O. in je največji svetovni proizvajalec grelnih plošč ter vodilni evropski proizvajalec termostatov. Na Cerkljanskem je to največji delodajalec.»Eta zaposluje več kot 800 ljudi iz okoliših krajev, zato je vpetost v okolje zelo pomembna. Povezujemo se z lokalno šolo in sodelujemo pri navduševanju mladih za tehnične poklice, sponzoriramo varstvo v šoli med poletnimi počitnicami, za katerega v šoli pripravijo zanimiv, poučen in ustvarjalen program,« je Tina Menard opisala, kako je podjetje povezano z okoljem. Sodelujejo z lokalnim zdravstvenim domom in pomagajo pri nakupih opreme itd. »Ne gre za to, da nekaj podarimo, ampak da ponudimo pomoč organizacijam, ki jih tudi mi potrebujemo. Ima pa Eta Cerkno velik pozitivni vpliv na ožje in širše okolje,« je poudarila in spomnila, da je podjetje med približno stotimi v Sloveniji, ki so pridobila certifikat družbeno odgovoren delodajalec oziroma so v postopku certificiranja.Podjetje z družbeno odgovornostjo krepi ugled v okolju in je tudi zato zanimivo za kadre na trgu dela, še pomembneje pa je, da na ta način gradi ter krepi kulturo podjetja. Vlaganja v okolje, človeški kapital in odnose so nujna, brez zadovoljnih in zdravih zaposlenih ne bi mogli uresničevati vseh zastavljenih podjetniških ciljev. Družbena odgovornost je strateški pristop in dolgoročna naložba, ocenjujejo.Odločitev, da pridobijo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD), ki ga v sodelovanju s partnerji izdaja Ekvilib inštitut, je bila zato samoumevna, pravi Tina Menard. »Podjetje smo želeli umestiti na zemljevid družbeno odgovornih podjetij in tudi izvajati ukrepe s področja certificiranja. Nekatere smo imeli že prej, tako da smo jih samo formalizirali ter naša prizadevanja nadgradili še z drugimi,« je povedala, kako so izkoristili priložnost, ki jo ponujajo izdajatelji certifikata. Certificiranje za družbeno odgovornega delodajalca tudi v letošnjem letu lahko brezplačno opravi sto organizacij z najmanj petimi zaposlenimi, saj se stroški kot evropski projekt pokrijejo iz sredstev EU. V Eti so ocenili, da lahko v okviru certifikata, ki se osredotoča na ukrepe za spodbujanje zdravja na delovnem mestu, na medgeneracijsko sodelovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter na celostno uresničevanje družbene odgovornosti, dosežejo svoje cilje.»Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja lahko vpliva tudi na večjo motiviranost zaposlenih in to nam je kot delodajalcu pomembno,« je Menardova pojasnila izbor enega od področij, za katerega so se odločili. Med drugim uvajajo možnost fleksibilnega delovnega časa ter izmenskega dela, delitev delovnega mesta, delo od doma, pripravljali bodo počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke ter ponudbe zaposlenim za prosti čas. »Izbira ukrepov je bila plod skupnega dela, in ne odločitev uprave ali kadrovske službe. Vzpostavili smo starostno, spolno in poklicno zelo mešan tim družbeno odgovornega delodajalca, v katerem so tudi predstavniki delavcev, ter s tem omogočili, da s predlogi vplivajo na vpeljavo in izvajanje ukrepov. Ekipa tudi spremlja izvajanje načrtovanih aktivnosti,« je pojasnila.