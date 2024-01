Država bo v začetku februarja izdala ljudsko obveznico

Ministrstvo za finance bo v začetku februarja izdalo obveznice za državljane z ročnostjo treh let, obseg izdaje pa je predviden v višini 250 milijonov evrov, so sporočili s finančnega ministrstva.

Minimalni znesek vpisa bo 1000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov, pri čemer bo v primeru presežnega vpisa lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1000 evrov, so pojasnili na ministrstvu in dodali, da bodo obrestno mero določili pred objavo obvestila o zbiranju ponudb za vpis obveznice, na podlagi ekstrapolacije krivulje donosnosti zakladnih menic in s pribitkom okvirne premije za novo izdajo.

Izdaja obveznice je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. »Z osredotočenjem na takšno bazo investitorjev zasledujemo tudi cilj opismenjevanja in seznanjanja fizičnih oseb o varnih naložbenih priložnostih - alternativah bančnim depozitom, s poudarkom na varčevanju, pa tudi cilj zaupanja, razvoja in oživitve kapitalskega trga z novimi instrumenti in novo vrsto vlagateljev. Hkrati poskušamo vzpodbuditi trajno participacijo fizičnih oseb v takšnih instrumentih, ne zgolj priložnostno oziroma enkratno,« so dodali.

Zakon o obnovi določa, da se bodo obresti fizičnih oseb, ki vlagajo v državne zakladne menice in obveznice, izdane v letih 2024, 2025 ali 2026, pri plačilu dohodnine izenačile z obravnavo obresti iz depozitov. To pomeni, da te obresti, skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov, ne bodo obdavčene do višine 1000 evrov.

Finance poročajo, da bo vpis potekal med 1. in 16. februarjem. Glavna organizatorja vpisa bosta NLB in Nova KBM, vlagatelji pa bodo lahko ponudbe oddali tudi pri drugih borznoposredniških družbah. Za nakup obveznic bodo vlagatelji nujno potrebovali trgovalni račun pri eni od borznih hiš.

Izdaja ljudske obveznice je bila sicer načrtovana že v lani, vendar je bila zaradi novih okoliščin glede ocene BDP za leto 2023, prilivov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, višine likvidnih sredstev proračuna ter zaradi doseganja ciljne višine dolga sektorja države v višini 69,9 odstotka BDP za leto 2023 sprejeta odločitev o zamiku izdaje v letošnje leto.