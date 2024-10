Država želi zemljišča na Kaninu, občina pa pojasnila

V nadaljevanju preberite:

Občina Bovec in predstavniki vlade naj bi se ta teden po neuradnih informacijah vendarle sestali na temo iskanja rešitve za smučišče Kanin, a kot je razumeti, bodo na srečanju le predstavniki gospodarskega ministrstva, ne pa tudi infrastrukturnega. Potem ko sta gospodarsko in infrastrukturno ministrstvo občini septembra poslali dopis o možnostih za razvoj gorskega centra, ta namreč od vladne strani pričakuje pojasnila in zaveze, pod kakšnimi pogoji naj na državo prenese zemljišča na Kaninu.