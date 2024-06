Skrivalnice s projektom vlaganja v Kanin

Župan občine Bovec Valter Mlekuž je za 4. julij sklical izredno sejo občinskega sveta, na kateri naj bi svetnikom in javnosti predstavili projekt javno-zasebnega partnerstva »Koncesija za obnovo ter upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin ter vzpostavitev sodobnega gorskoturističnega centra«.

V projektu naj bi sodeloval konzorcij vlagateljev okoli goriškega poslovneža Ivana Fornazariča, ki pa za zdaj ostaja predmet skrivalnic na vseh straneh. A kot je razumeti Mlekuža, ni še gotovo niti, ali predstavitev sploh bo.

Kot smo poročali, se za obnovo in upravljanje Kanina, ki je v lasti občine Bovec in od konca lanske jeseni ne obratuje, zanima omenjeni konzorcij vlagateljev. Šlo naj bi za javno-zasebno partnerstvo, v katero bi sredstva vložila država in zasebni konzorcij. Po dveh mesecih še vedno ni jasno, kaj zasebni vlagatelji ponujajo, saj njihova predstavnica Urška Radanovič trdi, da tega po dogovoru z ministrstvoma za infrastrukturo in gospodarstvo ne sme razkriti. Kot smo izvedeli, pa so zaupnost teh podatkov menda zahtevali prav zasebni vlagatelji, ne ministrstvi.

Občina je v sklicu omenjene seje sporočila, da se je župan Mlekuž za ta korak skupaj s Promotorjem, kakor so se poimenovali vlagatelji, odločil predvsem zaradi širjenja zavajajočih oziroma neresničnih informacij, ki krožijo v javnosti. V Delu smo namreč poročali, da naj bi po neuradnih informacijah v konzorciju pričakovali, da bo država prispevala večino od 60 milijonov evrov za naložbo.

Čeprav je občinska služba za odnose z javnostjo ves čas zatrjevala, da o vsebini projekta ne vedo nič, nam je Mlekuž danes le priznal, da je z njim seznanjen. A o konkretnih številkah ni hotel govoriti. Kot ga je razumeti, naj bi po sklicu izredne seje občinskega sveta zdaj sestanek sklicalo tudi ministrstvo, zaradi česar omenjene predstavitve javnosti morda ne bo.

Na ministrstvu za infrastrukturo ponovno pojasnjujejo, da imajo za odločitev o vlogi konzorcija čas do avgusta.