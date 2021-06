Državi še tri mesece za prevzem Save

V nadaljevanju preberite še:

Podaljški za pogajanja o poslu

Jutri bi potekel rok za vračilo Savinega dolga njenim trem upnikom, ki so tudi lastniki družbe, s čimer bi največja hotelska skupina pri nas lahko postala insolventna. A kot kaže, je država Savi in sebi kupila še tri mesece časa za dogovor s finančnim skladom York glede prevzema Save in njenih dolgov.Sava bi morala do jutri Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), Kapitalski družbi in Yorku vrniti okoli 50 milijonov evrov dolga iz načrta finančnega prestrukturiranja oziroma unovčiti zastavljeno premoženje – delnice Save Turizma. A to se še ne bo zgodilo, saj so po pojasnilu SDH vsi trije upniki rok za poplačilo podaljšali do konca septembra. Državna stran ga je hotela podaljšati še za tri leta, a se York s tem ni strinjal, saj se državi v tem primeru ne bi mudilo z dogovorom.SDH, ki opravlja skrbni pregled Save, si je s tem kupil še tri mesece časa za dogovor o odkupu 43-odstotnega deleža Yorka v družbi in šestih milijonov evrov njegovih terjatev, za kar se zavzema predvsem gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki želi oblikovati državni turistični holding. Poročali smo že, da državna stran in York pri tem nista soglasna predvsem glede kupnine za omenjeni delež in terjatve. SDH naj bi zaradi negativnega vpliva zdravstvene krize na turistična podjetja ponujal od četrtine do tretjine nižjo kupnino kot lani. Vrtela naj bi se okoli 30 milijonov evrov. Skupina Sava je namreč lani zaradi epidemije ustvarila polovico manj prihodka kot leto prej in leto sklenila z desetimi milijoni evrov izgube.York, kjer zadeve ne komentirajo, je po naših informacijah menda že zahteval začetek postopka za prodajo edine preostale naložbe Save, to je Save Turizma, ki ima kar 18 hotelov, pet apartmajskih naselij, štiri kampe in dva glampinga. York poskuša državo tako stisniti v kot. A ker gre za večinsko premoženje družbe, bi morala s prodajo delnic soglašati skupščina Save, torej tudi SDH in Kad, ki sta 47-odstotna lastnika družbe.