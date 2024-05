Dvajset let inovacij, trajnosti in družbene odgovornosti

»Kot nosilci sprememb na telekomunikacijskem trgu se svojih začetkov spominjamo s ponosom in tudi s kančkom nostalgije. V minulih dveh desetletjih, polnih izzivov, smo z novimi tehnologijami premikali meje mogočega in jih nadgrajevali za prihodnost z enim samim ciljem: zagotoviti našim strankam kar najboljšo uporabniško izkušnjo,« pravijo v podjetju T-2, za katero je bilo leto 2004 prelomno v več pogledih. Pridružitev Slovenije Evropski uniji je namreč v skladu z evropskimi smernicami v naš prostor prinesla tudi pomembne akcijske načrte za razvoj informacijske družbe. Med drugim je v veljavo stopil zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom), ki je dovoljeval gradnjo telekomunikacijske infrastrukture tudi zasebnim podjetjem.

Tako je T-2 kot alternativni operater vstopil na trg 11. maja 2004. Ker tedanja telekomunikacijska infrastruktura sprva ni bila dovolj zmogljiva za nadaljnji razvoj širokopasovnih storitev, je podjetje še isto leto začelo graditi prvo optično omrežje v Sloveniji (FTTH – Fiber To The Home). T-2 se je med tem, ko je gradil prve kilometre optičnega omrežja, najprej z VDSL, širokopasovno tehnologijo prve generacije, oktobra 2005 vključil v nacionalno in mednarodno telekomunikacijsko omrežje, novembra pa v omrežje priključil že svojega prvega naročnika. V dveh letih je število naročnikov naraslo na 20.000 in se v letu 2007 več kot podvojilo, T-2 pa je postal operater s posebno tržno močjo. Obenem se je v tistih letih že začel razvoj T-2 mobilne telefonije in mobilnega interneta, v letu 2010 pa so na trgu kot prvi predstavili funkcijo televizije s časovnim zamikom.

S svojimi dosežki in hitrim vzponom so v podjetju T-2 prispevali k hitrejšemu razvoju slovenskega telekomunikacijskega trga. »Danes, po dveh desetletjih, ko nam zaupa že več kot 360.000 uporabnikov, skrbimo za nadaljnji razvoj inovativnih tehnoloških funkcionalnosti in smo trajnostno usmerjeni v prihodnost,« v T-2 ostajajo zavezani istim ciljem – strankam zagotavljati hitrejšo in lažjo komunikacijo.

