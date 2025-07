Prof. dr. Andrej Pleterski je v Delu 5. julija mojo navedbo v uvodu pisanja z dne 17. maja izkoristil za izhodišče »pravilnosti svojih trditev«.

To je za nepoučenega bralca lahko zavajajoče, predvsem pa potrjuje mojo navedbo, da prevladuje težnja po konfliktnosti. Sprašuje se npr., kaj Zdravniška zbornica Slovenije sploh sporoča, saj je referendum pokazal, da večina zdravnikov pravico do prostovoljnega končanja življenja (PPKŽ) podpira!

Dejstvo pa je, da praktično ni bilo nobene signifikantne razlike med tistimi »za« in tistimi »proti«. Udeležba je bila katastrofalna. Številne pripombe na ZZDej zahtevajo korekcije, saj so predlagatelji (očitno ne pomotoma) izpustili pravico zdravnikov do avtonomije pri oblikovanju strokovnih in etičnih izhodišč (prav tako druge skupine, vključno z lekarnarji!). Vse to je že bilo objavljeno v Sobotni prilogi 1. februarja letos. Ne gre pozabiti dejstva, da je zdravnikova avtonomija osnova za spremljanje njegovega dela in odločitev. Tale komunikacija me že rahlo spominja na teto Klaro, ki preko dneva plete, ponoči para.

Mogoče pa tudi ne bi bilo odveč obnoviti Prešernov nasvet: »Le čevlje sodi naj Kopitar!«

Asist. mag. Marjan Hrušovar, dr. med., je upokojeni specialist MDPŠ in družinske medicine.