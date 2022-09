EBRD vpisala skoraj vse novizdane obveznice NLB

NLB je ta teden izdala obveznice v skupnem znesku 82 milijonov evrov. »Obveznice nimajo določenega datuma zapadlosti, pri čemer bo imel izdajatelj možnost izplačila obveznic med 23. 9. 2027 in 23. 3. 2028 in nato na vsak datum izplačila obresti. Glavnica obveznic se bo do 23. 3. 2028 obrestovala po obrestni meri 9,721 odstotka letno, v vsakem naslednjem 5-letnem obdobju pa po obrestni meri, ki se ponastavi pred začetkom vsakega od teh obdobij,« so spročili iz NLB. Največji vpisnik je EBRD, Evropska razvojna banka.

Iz EBRD so sporočili, da so v obveznice NLB vložili 80 milijonov evrov. Gre za tako imenovane AT1-obveznice, ki so instrument dodatnega temeljnega kapitala in predstavljajo kapital najvišje kakovosti, kotirale pa bodo v Luksemburgu. EBRD se je z NLB sporazumela, da bo denar investiran v mala in srednja podjetja, v skupni višini 200 milijonov evrov. Spomnimo, EBRD je 7,1-odstotni lastnik NLB.

EBRD je od leta 1992 v Slovenijo investirala 1,3 miljarde evrov, podprli pa so 103 projekte.