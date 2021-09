ECB bo nekoliko zmanjšala nakupe obveznic

Svet ECB je nakazal, da bi lahko v prihodnje nekoliko zmanjšali mesečne nakupe obveznic, ki doslej v višini 80 milijard evrov potekajo v okviru pandemičnega programa vrednostnih papirjev (PEPP), podrobnejših številk o nameravanem znižanju pa ni objavil.



To odločitev, ki jo bo podrobneje pojasnila predsednica ECB Christine Lagarde, je sprejel na podlagi skupne ocene pogojev financiranja in inflacijskih obetov ter presodil, da »je mogoče ugodne pogoje financiranja ohranjati z nekoliko manjšim obsegom neto nakupov kot v prejšnjih dveh četrtletjih«.



Analitiki sicer pričakujejo, da se bodo mesečni nakupi obveznic iz lani uvedenega pandemičnega programa do konca leta znižali na približno 70 milijard evrov.



ECB bo sicer še naprej posredovala v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP), in sicer na mesečni ravni 20 milijard evrov.



Svet ECB, Slovenijo v njem zastopa guverner BS Boštjan Vasle, po pričakovanju ni spreminjal ključnih obrestnih mer. Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita tako še naprej ostajajo nespremenjene na ravni 0,00, 0,25 oziroma minus 0,50 odstotka.



Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: