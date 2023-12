ECB pričakovano pustila obrestne mere nespremenjene

Svet ECB je danes sklenil, da pusti vse tri ključne obrestne mere ECB nespremenjene. Inflacija se je v zadnjih mesecih sicer znižala, vendar bo v bližnji prihodnosti verjetno zopet začasno porasla. Po najnovejših projekcijah strokovnjakov Eurosistema za evroobmočje se bo inflacija tekom naslednjega leta predvidoma postopoma zniževala, preden se bo leta 2025 približala dvoodstotni ciljni ravni, je ECB sporočila na svoji spletni strani.

Gledano v celoti strokovnjaki pričakujejo, da bo skupna inflacija v povprečju znašala 5,4 odstotka v letu 2023, 2,7 odstotka v letu 2024, 2,1 odstotka v letu 2025 in 1,9 odstotka v letu 2026. To v primerjavi s septembrskimi projekcijami pomeni popravek navzdol za leto 2023 in še posebno za leto 2024.

Svet ECB bo tudi v prihodnje o obrestnih merah, ustrezni ravni in trajanju restriktivne denarne politike odločal na podlagi podatkov. Tako bo pri sklepih o obrestnih merah izhajal iz ocene inflacijskih obetov, v kateri bo upošteval nove ekonomske in finančne podatke, dinamiko osnovne inflacije in intenzivnost transmisije denarne politike, so še sporočili iz ECB.

Eurosistem bo ob tem letos prenehal ponovno investirati plačila glavnice zapadlih vrednostnih papirjev. Glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa PEPP, namerava še naprej v celoti ponovno investirati v prvi polovici leta 2024. V drugi polovici leta namerava zmanjševati portfelj v okviru programa PEPP, in sicer v povprečju za 7,5 milijarde evrov na mesec. Ponovno investiranje v okviru programa PEPP naj bi tako prenehalo ob koncu leta 2024.

Podrobneje bo odločitve sveta ECB predstavila njegova predsednica Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.