ECB tokrat ni obrestno ukrepala, morda bo septembra

Evropska centralna banka (ECB) danes pričakovano ni spreminjala svojih treh ključnih obrestnih mer. »Najnovejše informacije na splošno potrjujejo prejšnjo oceno srednjeročnih inflacijskih obetov. Medtem ko so se maja nekatera merila osnovne inflacije rahlo zvišala zaradi enkratnih dejavnikov, so junija večinoma ostala stabilna ali pa so se nekoliko znižala. Kot je bilo pričakovano, so dobički ublažili inflacijski vpliv visoke rasti plač. Denarna politika ohranja restriktivne pogoje financiranja. Kljub temu so domači cenovni pritiski še vedno močni, storitvena inflacija je povišana, skupna inflacija pa bo verjetno ostala nad ciljno ravnjo daleč v naslednje leto,« je ECB sporočila na spletni strani.

Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita bodo ostale nespremenjene na ravni 4,25, 4,50 oziroma 3,75 odstotka.

Svet ECB je v okviru svojega mandata »pripravljen prilagoditi vse instrumente, da bi zagotovil vrnitev inflacije na ciljno dvoodstotno raven v srednjeročnem obdobju ter da bi ohranil nemoteno delovanje transmisije denarne politike. Poleg tega je na voljo instrument za zaščito transmisije, katerega cilj je preprečiti neupravičeno, neurejeno tržno dinamiko, ki bi predstavljala resno grožnjo transmisiji denarne politike po vseh državah v evroobmočju, kar svetu ECB omogoča, da učinkoviteje izpolnjuje mandat ohranjanja cenovne stabilnosti.«

Evrska denarna oblast bo o ceni denarja ponovno odločala čez dva meseca, ko bodo na voljo novi podatki o inflaciji, BDP in rasti plač.

Podrobneje bo razmere in poglede na denarno politiko pojasnila predsednica ECB Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.