ECB zvišala obresti kar za 0,50 odstotne točke

Evropska centralna banka je zvišala svoje ključne obrestne mere prvič po enajstih letih in to bolj od napovedi. »Svet ECB je v skladu s svojo trdno odločenostjo, da izpolni mandat cenovne stabilnosti, danes sprejel nadaljnje ključne ukrepe za vrnitev inflacije k ciljni ravni dveh odstotkov v srednjeročnem obdobju. Tako je sklenil, da zviša vse tri ključne obrestne mere ECB za 50 bazičnih točk, ter odobril instrument za zaščito transmisije (Transmission Protection Instrument, TPI),« so pravkar objavili na spletni strani.

Današnje zvišanje pomeni, da se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja zvišala na 0,50 odstotka, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 0,75 odstotka, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 0,00 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 27. julija 2022.

ECB bo na naslednjih sejah nadaljevala z normalizacijo obrestnih mer. »Današnji zgodnejši dvig obrestnih mer iz negativnega območja hkrati omogoča svetu ECB, da se bo v prihodnje o obrestnih merah odločal na vsaki seji posebej. Prihodnje obrestne odločitve bo svet ECB še naprej sprejemal na podlagi podatkov in tako, da v srednjeročnem obdobju doseže 2-odstotni inflacijski cilj.« so sporočili iz Frankfurta.

Še prejšnji mesec je ECB napovedala julijski dvig obresti le za 0,25 odstotne točke, očitno pa so jo razmere prisilile k odločnejšemu ukrepanju.

Na predstavitev okoliščin obrestnega dviga in ključnih detajlov protikriznega inštrumenta (njegov obseg, fiskalni in drugi pogoji, ki bi jih morale izpolnjevati države) bo treba počakati do današnje popoldanske novinarske konference in nastopa predsednice ECB Christine Lagarde.

Razmere na finančnih trgih je sicer danes dodatno razburkal odstop italijanskega premierja in nekdanjega predsednika ECB Maria Draghija. Zahtevani pribitki na italijanske obveznice so porasli za približno 0,20 odstotne točke, tečaji italijanskih delnic pa so zdrsnili.